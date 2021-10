La respuesta de Ayuso sobre el aborto que hasta Ana Rosa ha tenido que rebatir

Isabel Díaz Ayuso, este miércoles en el programa de Ana Rosa Quintana.

Por Tremending

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado una entrevista este miércoles a la periodista Ana Rosa Quintana en su programa en Telecinco. En la conversación entre la política y la periodista se han abordado varios temas que están en la agenda política de las últimas semanas, entre ellas la ley del aborto y la ley de vivienda.

Preguntada por si debería derogarse la ley que regula la interrupción del embarazo, Ayuso ha querido aclarar que defiende que el aborto sea legal, pero que este se dé como última opción a las mujeres. "Ahora tenemos que hacer políticas para que sea la última opción, porque la inmensa mayoría de las mujeres que abortan no están alegres por haberlo hecho y es algo que ya les va acompañar siempre", ha argumentado la presidenta, que quiere "dar todas las alternativas" a las mujeres para que el aborto sea el último recurso.

Ana Rosa, al no ver respondida su respuesta sobre si debería derogarse la ley del aborto, ha insistido en la cuestión. "Sobre todo que se aborte con seguridad porque, como va a haber abortos, lo que no puedo permitir es que lo haga una mujer en un hangar en unas condiciones alegales", ha respondido la presidenta de la Comunidad de Madrid, esquivando la pregunta con una nueva respuesta no muy esclarecedora.

Isabel Díaz Ayuso ha opinado que el aborto no debe celebrarse "como una fiesta, como si fuera una liberación", a lo que la periodista la ha interrumpido, diciéndole que no cree que ninguna mujer lo viva de tal manera. Pero Ayuso ha continuado con su discurso: "Ya, pero cuando se vende como ese derecho, como lo hacen las feministas profesionales, las que están sobre todo en los entornos de PSOE y Podemos, que lo venden como una fiesta, como una celebración, me parece que es horroroso, es que eso tampoco es".

Después de acusar a PSOE y Podemos de vivir el aborto "como una fiesta", la dirigente del PP ha continuado diciendo que la interrupción del embarazo debe ser una decisión que se debe tomar "una vez, no cada cuatro veces, como hacen muchas mujeres". "Tenemos que ir al menor aborto posible porque muchas veces las mujeres son empujadas a ello y muchas veces es: venga, me lo quito de encima", ha concluido Ayuso sobre este tema.

Pero las polémicas declaraciones de la presidenta madrileña no se han detenido aquí. Ana Rosa Quintana ha preguntado sobre la regulación del alquiler que ha acordado el Gobierno y cuya gestión está en manos de las comunidades autónomas. "Yo tengo una vivienda vacía y no se me ocurre ponerla en alquiler. Porque cuando no me la ocupan, tengo a un moroso que no me paga y nadie me ayuda, cuando no, me destroza la casa", ha dicho la presidenta, pretendiendo explicar por qué suben los precios del alquiler.

La respuesta la ha dado después de reconocer que en la Comunidad hay 155.000 viviendas vacías, a lo que ha dado una solución: "Lo que tenemos que hacer es ayudar a que a la gente le compense alquilar. Si das confianza y seguridad, los ciudadanos se animan".

Ambas explicaciones, tanto la de la ley del aborto como la de la ley de vivienda, han generado indignación en redes sociales. Hay usuarios de Twitter que opinan que es "vergonzoso" categorizar a las personas que alquilan como "okupas, destrozones y morosos.". Por otra parte, varios usuarios señalan e ironizan sobre que "la libertad de Ayuso", no incluye la libertad para abortar.

Mi madre, viuda, tiene un piso en alquiler. Le quedo vacío, puso el anuncio con un precio justo y razonable. Tardó tan sólo 4días en volverlo a alquilar. Los inquilinos encantados. Ayuso es una sinvergüenza difundiendo bulos y Ana Rosa dándole cobertura. — Carlos Dieguez (@karlospucela) October 13, 2021

Ayuso diciendo que si vives de alquiler eres un vándalo y un delincuente. Qué tipo de disonancia cognitiva tendrá la mayoría de su electorado que tendrá que hacer malabarismos para llegar a final de mes. — Konspy (@Konspy1) October 13, 2021

Lo que dice Ayuso es un insulto a millones de personas, ahora bien, si fuera verdad, ¿qué hace ella para solucionarlo? Es presidenta de una Comunidad, no una tertuliana. https://t.co/vDPfguqXVY — Javier Padilla (@javierpadillab) October 13, 2021

Según Isabel Díaz Ayuso, el problema del alquiler es que los inquilinos sois todos unos okupas morosos que os dedicais a destrozar las viviendas en las que vivís.

Ya era hora de que alguien pusiese los puntos sobre las ies. — MARIANO RAJOY FAKE (@marianofake) October 13, 2021

Ha dicho Ayuso que hay tantos pisos vacíos en Madrid porque los que vivís de alquiler sois unos okupas, destrozones y morosos. — Sé Fernández ????☂️ (@SFernndez5) October 13, 2021

Ayuso: "los socialistas venden el aborto como una celebración!" Lo que suelta esta chica por la boca es vergonzoso. Mientras la Asquerosa Quintana la mira embobaba con chiribitas en los ojos. #AyusoCriminal #ayusodimision #ayusoaprision — LOST BOY (@ph08nix) October 13, 2021

Quizás tú libertad no sea mi libertad, el aborto ( ejemplo) es mi libertad y no tuya .

La libertad de AYUSO no es mi libertad , la suya es la del botellón, la incultura, el clasismo, y la de los necios.

Mi libertad incluye la suya excluye — Infacctun Rebèlate???? (@infacctun) October 10, 2021

Para Ayuso el aborto "es como una fiesta para algunas mujeres".

Juzguen ustedes. — Paco G (@FranG64_) October 13, 2021