Unas viejas sillas con una parte raspada, y otra igual pero con las iniciales de un bisabuelo, son los ingredientes de una historia relatada por el tuitero Radix (@NombreFalso1231), que al final parece que escondían un ejemplo de la represión franquista.

Al tuitero que narra la historia le sorprendió encontrarse con que sus antepasados habían borrado esas iniciales y preguntando encontró a alguien que le reveló una historia sobre la represión durante el franquismo tras la guerra civil:

La silla es exactamente la misma pero en el círculo central hay dos letras superpuestas. Me he quedado mirando y pensando qué podían significar.

Al preguntarle el señor me ha invitado a entrar a su casa, lo cual me ha sorprendido porque si no supiese nada simplemente habría dicho que ni idea.

Me siento y me dice que eso se remonta a la guerra civil. Noto que me pongo tenso y me recorre un escalofrío.

— Radix (@NombreFalso1231) October 17, 2021