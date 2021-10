"El PP intenta instalar la idea de que las personas desempleadas no trabajan porque no quieren". Así introduce la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, un vídeo que ha colgado en su Twitter, que corresponde a una intervención suya en el Senado.

Yolanda responde a esa idea que efectivamente viene pululando últimamente, como se puede ver en los medios y en las redes. Y lo hace al mismo estilo que ya utilizó el presidente de EEUU, Joe Biden.

El PP intenta instalar la idea de que las personas desempleadas no trabajan porque no quieren.

"Si algunos empresarios en nuestro país tienen dificultades para encontrar trabajadores y trabajadoras, una pista: páguenles más". Una idea que en otras ocasiones los tuiteros han comentado.

En Twitter, son muchos los que han respondido apoyando las palabras de Díaz, incluso contando sus propias experiencias laborales.

Durante más de 15 años he sido camarera.

Nunca trabajé menos de 60 h por semana.Nunca libré un domingo.Nunca me dieron tiempo para ir a votar, nunca permisos ni moscosos,nunca me pagaron lo estipulado,nunca me contrataron debidamente,nunca salí a mi hora.

Nunca tuve derechos.

— 2+2=4 (@masclaroH2O) October 20, 2021