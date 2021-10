En las últimas horas un nuevo bulo ha estado recorriendo las redes. Según el mismo, Irene Montero tiene un bolso de la marca Louis Vuitton, basándose en una imagen. Al margen de la irrelevancia de que Montero se comprase el bolso que le diera la gana, resulta que la historia además era falsa. Pese a ello, determinadas cuentas han movido la historia en las redes sociales hasta el punto que ha llegado a ser uno de los temas más comentados del día.

El exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha comentado el asunto en su cuenta de Twitter, y lo ha hecho compartiendo un hilo que desmonta ese bulo y que detalla, en palabras del propio Iglesias, "el modus operandi de la derecha mediática".

La mentira y el bulo no son una excepción que se pueda combatir con agencias de verificación; es el modus operandi de la derecha mediática. El periodismo delincuente existe y aquí @JulianMaciasT te lo explica con pruebas y todo lujo de detalles ???????? https://t.co/T4hrOVlz06

El hilo del que habla Iglesias, es del tuitero y "activista contra la desinformación digital", Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT). El mismo se ha hecho viral en las últimas horas:

Twitter no puede decir todos los días que lucha contra el odio y las fake news y permitir diariamente que miles de bots viralicen mentiras o sean tendencia como en este caso… es una negligencia y una falta de ética y de respeto por la democracia y la convivencia cívica. pic.twitter.com/xfthJCiNVi

Aquí tenemos a Juanfran Escudero diciendo que pidió pasta, pero que no pidió pasta, pero que el dedica mucho tiempo atacando a los "progres". Y sí, el pone a disposición de la causa su cuenta verificada por twitter y los miles de bots que controla para esparcir odio y mentiras pic.twitter.com/90pz5Z9WPS

No solo los tuits de Alvise se inflan de retuits con bots y trollcenters. El canal de telegram de Alvise es inflado por cuentas que no son reales, fluctuaciones de subida y bajada de seguidores de varios miles en un día no es natural, esta semana bajó más de 20.000 seguidores pic.twitter.com/YLIBb3gaHH

— Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) October 21, 2021