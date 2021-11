La revelación de Mariló Montero: "He cobrado mucho menos por ser mujer y mujer de"

Marilo Montero y Alberto Chicote en 'Fuera del Mapa'. / LA SEXTA

Por Tremending

La periodista y presentadora Mariló Montero ha revelado este miércoles durante el estreno de Fuera del mapa, el nuevo programa de Alberto Chicote, que ha sufrido machismo en su trabajo.

Durante el programa, Chicote le preguntó si había sufrido desigualdad salarial por ser mujer. La respuesta de Mariló fue inmediata: "Sí".

"A mí un jefe me dijo: 'No te pago más que a fulano porque estás casada con Carlos Herrera y tienes dinero'. Literal. Yo dirigía y presentaba y el otro era un reportero". Así que he cobrado muchísimo menos por ser mujer y por ser mujer de'", detalló la periodista, que estuvo casada 20 años con Herrera. Puedes ver el momento a partir del minuto 1:40.