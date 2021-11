El comentario machista sobre el fútbol femenino en el Partidazo de Cope que hace estallar las redes

El periodista de la Cope Juan Antonio Alcalá durante una reciente entrevista.

Por Tremending

La reputación le persigue. El periodismo deportivo nunca se caracterizó por ser un compendio de inclusión y feminismo. Por lo general, sus narraciones cipotudas se encomiendan a la epicidad y la feromona. En las últimas horas, la coletilla de un periodista a tenor de los premios The Best, organizados por la FIFA y destinados a premiar a los mejores jugadores de cada temporada, se ha convertido en viral y lo ha hecho evidenciando, una vez más, la tradición más machirula del género.

El comentario de marras corre a cargo del periodista Juan Antonio Alcalá, quien durante una intervención este lunes en El Partidazo de Cope, presentado por Juanma Castaño, enumeraba los candidatos masculinos y luego justificaba los femeninos del siguiente modo: "Para que no les cierren los premios y puedan seguir celebrándose los próximos años, hay también The Best femenino en las categorías de mejor jugadora, mejor entrenadora y mejor portera".

Tres españolas entre las nominadas al Balón de Oro y a este personaje solo se le ocurre decir esto, que no es ni relevante, ni de interés público, ni nada. Periodismo deportivo. pic.twitter.com/uSWrtBWXPW — Cecilia de la Serna (@cecidelaserna) November 23, 2021

Un comentario de esos que se suelen calificar de desafortunado, que rezuma menosprecio hacia las mujeres y ejemplifica de qué hablamos cuando hablamos de periodismo cipotudo. Como era de prever, las redes han estallado:

Se llama respeto, con eso ya está, es muy simple RESPETO, puede no gustarte o no interesarte, pero se debe respetar más tratandose de un medio de comunicación y más respecto a un evento donde se valoran logros deportivos de deportistas. — Darth Vader (@DarthVa36541912) November 24, 2021

Este tipo de "periodistas" son los q dan alas a los listos q vienen con sus números y sus porcentajes a criticar y desbancar al futfem que tanto odian. Sin lógica ninguna. No deberían tener voz. — Arantxa (@Arantxaapg) November 24, 2021

????"Y para que no les cierren los premios también tenemos premios" El machismo entre la prensa deportiva de este país nos pone la carne de gallina… https://t.co/izBCBtbmNk — FUTbol FEMenino (@futfem) November 23, 2021

@Alcala_COPE @juanmacastano @tjcope Los nombres de The best femenino ya si eso para otro año. Menos mal que este año vas a decir bien alto que una española ha ganado un balón de oro por segunda vez tras Luis Suárez. Se llama @alexiaputellas para que te vaya sonando. — ★☆Guille☆★ ???????? (@manxeguito) November 23, 2021

Hay que ser imbécil para decir esto y para seguir dándole un altavoz.

Alcalá, cadena cope:

"para que no les cierren los premios y puedan seguir celebrándose los próximos años, hay también The Best femenino en las categorías de mejor jugadora, mejor entrenadora y mejor portera". — Santi Villa (@soyunsanti) November 24, 2021

Llevo 1h intentando escribir este tweet, pero ninguna palabra me parece suficiente para describir lo que se me pasa por la cabeza al escuchar este fragmento del @partidazocope. Lamentable y surrealista, como poco. https://t.co/niBIuvgl3V — Carlota Planas (@Karlota_PR) November 23, 2021