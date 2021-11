Almudena Grandes, la autora de Malena es un nombre de tango, falleció de cáncer este sábado. El mundo de la cultura y la política está de luto por la muerte de una de las figuras más relevantes de la literatura española.

La despedida del marido de la escritora, Luis García Montero, ha dado la vuelta al mundo, emocionando a los tuiteros. "Supongo que estar hundido es un modo de seguir enamorado", ha publicado el poeta.

Pedro Sánchez también ha mostrado sus condolencias por redes sociales: "Almudena hizo de la literatura más que un oficio, más que una pasión".

Tuiter se ha llenado de despedidas de lectores, entristecidos por la muerte de la escritora, pero también agradecidos por todo lo que Almudena Grandes ha aportado al mundo de la literatura.

"La alegría me había hecho fuerte, porque (…) me había enseñado que no existe trabajo, ni esfuerzo, ni culpa, ni problemas, ni pleitos, ni siquiera errores que no merezca la pena afrontar cuando la meta, al fin, es la alegría."

DEP Almudena Grandes. pic.twitter.com/K78sHbJD2z

— Dios (@diostuitero) November 27, 2021