El rap sobre los migrantes y la hipocresía que ha conmovido a los tuiteros: "Piel de gallina"

No es el artista más conocido, pero un vídeo suyo ha maravillado a muchos tuiteros. Habla sobre los migrantes y la hipocresía que impera en nuestra sociedad al respecto de este tema:

Se trata de un productor y rapero de origen madrileño que se hace llamar, a modo artístico, "Reality". La cuenta de Twitter que ha compartido el vídeo también ha dado a conocer su cuenta de Instagram.

El vídeo en cuestión, que también ha sido compartido en TikTok, es una performance en la que hace un repaso a la justicia social de la que parece carecer el mundo. Para ello, narra una historia en la que pone a tres niños, de diferente procedencia, como protagonistas. Los tuiteros coinciden en sus reacciones: ha arrasado.

No es broma, lo he escuchado cerca de 20-30 veces y me sigue pareciendo puro arte y los bellos de punta https://t.co/1Agf4zE2EV

— MimiInTheEnd (@MrNo0N3) December 2, 2021