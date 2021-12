Indignación con el tuit de un diputado de Vox amenazando con hacer "desfilar por los juzgados" a "izquierda, comunistas, indepes…"

"Izquierda, comunistas, indepes, amigos de los terroristas…, todos contra Vox. Saben que cuando los españoles nos den su confianza, que será más pronto que tarde, comenzarán a desfilar por los juzgados… Ese es el miedo que tienen". Este amenazante tuit es, nada más y nada menos, que de un diputado del partido ultraderechista Vox y general retirado del Ejército. Su nombre, Alberto Asarta, estaba también entre los firmantes de un manifiesto que exaltaba a Franco, según publicaron varios medios en 2019.

Asarta publicó el sábado este tuit desde su cuenta personal en Twitter, la cual está verificada por la red social:

Tras el revuelo, este lunes el diputado de Vox ha publicado otro tuit asegurando que se ha "explicado mal":

No, me he debido explicar mal o directamente me he explicado mal.

En España cabemos todos, cualquiera que sea su forma de pensar, pero me refería a los que prevarican o no cumplen con la ley…, nosotros estamos con la Constitución y el orden.

Eso es lo que quise decir????????

— Alberto Asarta (@AlbertoAsarta) December 6, 2021