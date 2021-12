Hugh Jackman ha recibido una nueva dosis de la vacuna contra el coronavirus y ha compartido una foto del momento, haciendo el gesto del pulgar hacia arriba.

Además de su buen criterio al protegerse contra el virus, otra de las conclusiones que pueden sacarse de esa imagen es que el popular actor australiano que ha encarnado en múltiples ocasiones al personaje de Lobezno sigue en una increíble forma física a sus 53 años.

La foto, que Jackman colgó este domingo, se ha hecho enormemente viral (tiene más de 97.000 'me gusta'). Y es que ver al mismísimo Lobezno recibir la vacuna en ese deltoides solo podía provocar una avalancha de comentarios en las redes.

Estos son algunos de ellos:

Un taladro compi….. Pilla un taladro o no vacunas https://t.co/1TDKJ7rn3d

@VancityReynolds this is the real footage… pic.twitter.com/eRMMEr32Lm

— Alan Guerzoni (@AlanGuerzoni) December 5, 2021