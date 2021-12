"Vivir es acojonante": el emotivo anuncio de Campofrío para Navidad que muestra la fortaleza de los vecinos de La Palma

Por Tremending

El actor Karra Elejalde protagoniza el último anuncio de Campofrío, donde se invita a "superar tus miedos" y muestra la fortaleza de los vecinos afectados por la erupción del volcán de La Palma -que dura más de 80 días-.

El spot enumera las dificultades que se han vivido: una pandemia, la situación política y económica mundial así como la erupción en la isla bonita. "Hace un par de años recibimos un sopapo social en forma de virus que nos dejó secos. Cambió todo", narra Elejalde.

Y llega a una conclusión: "La vida acojona". Sin embargo, al ver en la televisión la fortaleza de una palmera afectada por la erupción, cambia de parecer: "Hay algo que no se me va de la cabeza. Lo que más me acojona es que no se nos olvide que vivir es acojonante".

Los usuarios han aplaudido el anuncio en las redes sociales y se han sumado a usar el hashtag #VivirEsAcojonante:

¿Has visto el anuncio de @Campofrio_es? En este vídeo sale el padre de Vicky Torres, la protagonista, vendimiando a las faldas del Teneguía en 1971 Vivir es acojonante ¡y recoger uvas en un volcán ni te digo! Hoy en @laventana ❤️ ✊#VolcanLaPalma #LaPalma #VivirEsAcojonante pic.twitter.com/HppZZgS9ah — Javi Rodríguez (@javiro_ser) December 9, 2021

Me encanta el mensaje! Intentar recuperar las pequeñas cosas que hemos perdido después de todo lo pasado y perderle miedo a vivir, porque como bien dicen en el vídeo aunque a veces la vida acojone, hay que vivirla de una manera acojonante ???? @campofrio_es #VivirEsAcojonante https://t.co/LTJ9911vyy — HERREJÓN (@hersimmar) December 9, 2021

El premio Nobel de los anuncios. https://t.co/hhp5dweI0w — Darolco (@Darolcomodelgm1) December 9, 2021

Qué anuncio tan acojonantemente maravilloso https://t.co/fB4nB1fZR1 — La Cejas Peludas (@CejasPeludas93) December 9, 2021

Estaba viendo el anuncio de @Campofrio_es tensa, pensando que no me iba a hacer llorar y en el tiempo de descuento crying a river, qué cabrones. #VivirEsAcojonante #ad https://t.co/OuDoGXwTOl — Carolina Iglesias????️‍???? (@percebesygrelos) December 9, 2021

Qué BONITO. Todos los mensajes positivos son bienvenidos, y que tiene razón: #VivirEsAcojonante ???????????????????????? https://t.co/iwPiwgV6nS — Luis Endera (@Luis_Endera) December 9, 2021

El anuncio de @campofrio_es vuelve a dar en el clavo. Vivir con miedo no es vivir. La vida acojona, sí, pero #VivirEsAcojonante. https://t.co/BsqLbSS3EY — Luis Piedrahita (@PiedrahitaLuis) December 9, 2021

Vivir superando los miedos y de la mano de aquellos a los que quieres y que te quieren. La verdad es que sí, #VivirEsAcojonante https://t.co/nMQ6LI4kRq — Henar Álvarez (@henarconh) December 9, 2021