"Multado por comentar una intervención policial": el hilo de un joven sancionado por un agente mientras presenciaba una detención

Un policía nacional durante un despliegue policial en Madrid, a 15 de noviembre de 2021, en Madrid.- EP

Por Tremending

Este hilo nace de la impotencia. Lo escribe Enrique, un joven que, como se suele decir, pasaba por ahí. Enrique presenció una detención en la puerta de una farmacia próxima a la Glorieta de Embajadores, en Madrid. Un joven negro estaba siendo registrado por seis agentes, algo que le llamó la atención y decidió pararse y ver lo que sucedía.

Glorieta Embajadores, Madrid. 9 am. Seis agentes registran a un joven -negro- que estaba comiendo un tupper en la puerta de una farmacia. Me quedo observando a una distancia prudencial: diría que unos 15 mts. Tras un rato hablando -el joven estaba muy nervioso, pero no violento — Enrique G. Pozo (@Enriquegpozo) December 10, 2021

Enrique le pregunta a una vecina que también pasaba por allí si el chico había hecho o dicho algo. Ambos comentan lo ocurrido mientras los agentes se llevan al joven en el coche patrulla; una simple conversación entre transeúntes que se salda, sorprendentemente para ambos, con sendas multas:

El mismo agente sale del coche y nos identifica a los dos. Nos proponen sanción por "increparlos" y "obstaculizar su trabajo". Le explicamos que somos dos ciudadanos hablando en la calle. Me dice que le hemos gritado, que estábamos diciendo entre nosotros que era "un abusón". — Enrique G. Pozo (@Enriquegpozo) December 10, 2021

Enrique cuenta en su hilo cómo el policía le invita, de forma un tanto expeditivo, a que se marche "cagando leches" o de lo contrario "tendría problemas":

Nadie le gritó. Si hablamos entre nosotros. Una conversación privada en la calle. Pues nos ha multado. He intentado identificarme como periodista pero no me ha dejado: o me iba cagando leches o "tendría problemas". — Enrique G. Pozo (@Enriquegpozo) December 10, 2021

Y tras la amenaza, la sanción. Un diálogo que le saldrá bastante caro a Enrique, se enfrenta a una sanción de entre 100 y 600 euros.

Básicamente me han multado por observar y comentar con una desconocida una intervención policial. El diálogo ha sido algo así como: "por qué le pegan" "no sé, no ha hecho nada" "qué fuerte". Nada más. Propuesta de sanción el bolsillo. De 100 a 600 € de multa. — Enrique G. Pozo (@Enriquegpozo) December 10, 2021