Ayuso carga contra el personal sanitario por el colapso y la exdirectora de Salud de la Comunidad de Madrid estalla: "La culpa es sólo tuya"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su visita este viernes 17 de diciembre de 2021 al hospital Carlos III de Madrid.- EFE/David Fernández

Por Tremending

La última ocurrencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, atañe al personal sanitario. La líder del trumpismo castizo ha tenido a bien cargar contra los trabajadores de los centros de salud. Lo ha hecho ante los micrófonos de EsRadio, en una entrevista concedida a Federico Jiménez Losantos.

En concreto Ayuso se ha referido a la situación de la pandemia en la región, con una tasa de contagios al alza que va camino de provocar colapsos y que está generando largas colas en las inmediaciones de los centros médicos madrileños.

Relacionada:

Lejos de asumir algún tipo de responsabilidad sobre su gestión, Ayuso ha querido poner en la picota al personal sanitario: "Los ciudadanos no tienen que estar esperando y en algunos no cogen el teléfono, se cuelgan o de repente no hay médicos. Lo vamos a investigar".

Ayuso también ha incidido en una supuesta politización de dicho centros: "La izquierda quiere convertir los centros de salud en sedes electorales" y ha subrayado que se "utilizan los espacios de todos para colocar las pancartas".

Unas declaraciones que Yolanda Fuentes, la especialista de Medicina Preventiva y exdirectora de Salud de la Comunidad de Madrid que dimitió en plena desescalada por discrepancias con el Gobierno de Ayuso, ha querido rebatir con un rotundo tuit: "La culpa es sólo tuya, mis compañeros hacen más de lo que pueden en AP, SP y hospitales". "Y de eso se han valido. La vocación de servicio público que ellos tienen en ustedes ni está ni se la espera".

La culpa es sólo tuya, mis compañeros hacen más de lo q pueden en AP, SP y hospitales. Y de eso se han valido. La vocación de servicio público q ellos tienen en ustedes ni está ni se la espera. https://t.co/542BGVNn3v — Yolanda Fuentes????????????️‍???????????? (@_YolandaFuentes) December 21, 2021