Cachondeo y críticas en las redes por lo que Paz Padilla ha dicho de las vacunas

Definitivamente, con el coronavirus se ha abierto la veda. Aquí ya todo el mundo es experto virólogo y se animan a opinar desde el vecino del cuarto, hasta Miguel Bosé, la dependienta de la floristería o tu cuñado, el tornero fresador.

Como parece que es poca cosa el elenco de científicos internacionales que han logrado el hito histórico de desarrollar unas vacunas en tiempo récord que están salvando vidas todos los días, ahora Paz Padilla se ha animado a dar su opinión asegurando que las vacunas no sirven, durante un directo en Instagram con Anne Igartiburu y María del Monte.

Y su teoría es para no perdérsela si lo que uno quiere es reírse, claro.

La enésima desinformación de un famoso sobre el coronavirus, al menos ha dejado un torrente de tuits cachondos:

Paz Padilla pues se ha marcado un monólogo de humor anticientífico estupendo!!! No me he podido reír mas escuchando tanta sandez. Gracias Paz por tu humor, pero no, razón no tienes ninguna. Las vacunas funcionan y no, el virus no entra ni por la puerta ni por la ventana. https://t.co/Dy74EV24LJ

— ????Miss Salmonella???? (@Miss_Salmonella) December 30, 2021