Por Tremending

Tan solo le han bastado 23 segundos de vídeo a Julia Otero en su programa para razonar por qué es importante que "el periodismo no mienta" y que los mentirosos no siempre son desenmascarados. Todo ante la mirada atenta de Cristina Pardo, presentadora de 'Liarla Pardo', su programa de tertulias de La Sexta.

Ese fragmento de entrevista está volando por Twitter, especialmente desde que el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, lo ha compartido.

Y para qué queremos más: esta declaración de Julia Otero, nuestra admirada y generosa compañera, nos da una lección a todos y a todas en este mundillo.

Esto de Julia Otero en bucle. pic.twitter.com/MNansB5p0V — Pablo Echenique (@PabloEchenique) January 2, 2022

"Hay que mentalizar a nuestra profesión porque, claro, hay gente que se llama periodista y miente todos los días. Y nosotros no siempre los desenmascaramos […] yo creo que una sociedad crítica y formada es fundamental. Una prensa seria que no mienta también es fundamental. Y que no confundamos los datos con las opiniones, también".

Naturalmente, se han escuchado varios aplausos en Twitter.

Por una vez, y sin que sirva de precedente, le voy a dar la razón. https://t.co/HPTpgsjNR8 — Quique Muela ???????? (@whomples) January 2, 2022

Porque igual Julia le ha querido decir algo a Cristina (a la que también admiramos y queremos, eh) un poco entre líneas.

No hay que olvidar a quien se lo está diciendo pic.twitter.com/8IyoferV5A — Javier von Count????✊???? (@javiervoncount) January 2, 2022

Y porque algunos sectores del periodismo, minoritarios pero visibles, ahí siguen generando titulares que… Bueno, en fin…

Nosotros tomamos nota, Julia, querida.