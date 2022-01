Un diputado del PSOE desmonta el discurso de un presentador de Antena 3 Noticias: "Eres tú el que nos tomas por tontos"

Por Tremending

"He sufrido el virus y me han tomado por tonto. De lo primero me estoy recuperando, de lo segundo no". Con estas palabras, el presentador de Antena 3 Noticias Manu Sánchez hilaba un discurso indignado contra la clase política, tras haber sufrido el coronavirus. Un discurso que descolocó a muchos y que provocó cientos de comentarios de todo tipo en las redes sociales.

El presentador criticaba a los políticos de forma genérica y relataba las dificultades que había tenido con la sanidad madrileña, pero sin citar a ningún responsable concreto. Muchos en las redes se lo precisaron y ahora se ha unido también el diputado del PSC José Zaragoza con un tuit que se ha hecho viral rápidamente.

Quien te ha tomado por tonto es Ayuso.

Al no decir su nombre eres tú el que nos tomas por tontos a los demás.

