Évole arrasa con su reflexión sobre las macrogranjas y los bulos de la derecha: "¿No deberíamos decir los periodistas que es mentira y punto?"

Europa Press

Por Tremending

La polémica desatada tras las declaraciones de Alberto Garzón sobre el impacto ambiental de las macrogranjas ha llevado al periodista Jordi Evole a escribir una tribuna en la que reflexiona sobre los bulos y las informaciones falsas. Un texto que rápidamente se ha hecho viral.

En una columna publicada en La Vanguardia, con el titulo El haba, Garzón y otros bulos del montón, Évole recuerda que todo el revuelo deriva de una información incendiaria con un titular tendencioso que aseguraba que Garzón había dicho "que España exporta carne de mala calidad de animales maltratados", a pesar de que el ministro sólo se refería a la macrogranjas, con impactos ambientales y sociales en la España vaciada.

"Un titular goloso, que bien promocionado por políticos afines se convierte en el tema del momento en redes. De ahí, el bulo salta a los informativos con declaraciones y contradeclaraciones, y solo con el ruido generado ya han triunfado. Otros medios se hacen eco del bulo para desmentirlo, pero acaban dando voz a responsables políticos que se aferran a la mentira para sacar tajada. Esos medios hacen bien su trabajo dando voz a todos los protagonistas de la noticia. Así nos lo enseñan en la facultad", reflexiona el periodista.

"Políticos de la derecha y la extrema derecha y dos presidentes autonómicos socialistas salieron en tromba contra Garzón", prosigue, para preguntarse si, "llegados a este punto, ¿no deberíamos posicionarnos los periodistas y decir que esa información es mentira y punto?"

"Corten la noticia difundida sobre Garzón como si fuese el roscón. Comprobarán fácilmente dónde está el haba. Si no la señalamos, si no evitamos comérnosla, no solo acabaremos pagando el pastel, sino que nos va a salir bastante caro", concluye