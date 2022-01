Un diputado de Cs critica la especulación con los test de antígenos y los tuiteros le responden: "Liberales descubren el liberalismo"

Daniel Pérez, vicesecretario general de Ciudadanos, creyó buena idea quejarse en Twitter de los precios de los test de antígenos y la especulación entorno a ellos. Y los tuiteros no perdonan. "Es el mercado, amigo".

He pagado 10 euros en una farmacia por un test de antígenos por el que este verano pagué 7 y que hoy veo anunciado a 4,95, si se compra en pack de varias unidades. ¿Cómo es posible que el Gobierno permita especular con un producto tan necesario para preservar la salud pública? pic.twitter.com/XMSBQn3Ymm

El coordinador autonómico en Aragón mostró su indignación por la subida de precios en las pruebas de detección de la covid en comparación al pasado año. Los usuarios de Twitter aprovecharon la ocasión para recordarle las bonanzas del libre mercado que defiende su partido.

Si el gobierno fija el precio de las mascarillas malo, si el gobierno no fija el precio de antígenos malo….

Al político le ha salido regular la jugada. Por si no fuera poco, un tuitero avispado se percató de que la imagen que compartió Díaz del supuesto test de antígenos que había comprado por 10 euros pertenece a una foto tomada por un medio de comunicación para una de sus noticias. Parece que al final no le salió tan caro si ni tuvo que comprarlo.

Das mucha pena, @DanielPerezCs.

1- No has pagado 10 euros en una farmacia. Has copiado y pegado la foto de un artículo de https://t.co/067CpxZQOM para crear un bulo contra el gobierno de España.

2- Los liberales, como Cs, están a favor del libre mercado. pic.twitter.com/Ay2HUU73RQ

— Asilvestra0_EnB (@Asilvestra0_B) January 8, 2022