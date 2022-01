Rapapolvo del expresidente del Colegio de Médicos de Madrid a Ayuso por la situación de la sanidad en la región

Isabel Díaz Ayuso en el programa La Ventana de Madrid, emitido este lunes 10 de enero de 2022.

Por Tremending

Nada como conocer a fondo un sector para detectar cuando alguien miente o dice una verdad a medias. El médico Miguel Ángel Sánchez Chillón, que atiende en Atención Primaria y presidió durante cuatro años y medio (2016-2020) el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid, ha perdido la paciencia vía Twitter con algunas de las opiniones vertidas por Isabel Díaz Ayuso en el programa La Ventana de Madrid.

En concreto, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha hecho hincapié en el refuerzo a los sanitarios y en un supuesto incremento presupuestario que Sánchez Chillón ha tildado de "ridículo": "El cacareado incremento de presupuesto de 80 millones (en 3 años !!!) es ridículo para lo que el primer nivel asistencial necesita".

Relacionada:

Según Ayuso, Madrid es de las "pocas comunidades que ha realizado una contratación extraordinaria manteniendo a todos los profesionales Covid". Es más, la presidenta no ha dudado en defender las políticas sanitarias de su Ejecutivo e incluso ha deslizado que los sanitarios madrileños son "los mejor pagados".

Una realidad, la que promulga Ayuso, que dista mucho de las que nos dibuja Sánchez Chillón: "¿Cuándo ha habido colas a la entrada de los Centros de Salud?, ¿cuándo ha habido listas de espera de más de siete días?, ¿cuándo ha habido miles de pacientes/ciudadanos sin médico asignado durante meses o años?

He presidido el Colegio de Médicos de Madrid (48.000 médicos) durante 4 años y medio y respecto a lo que dice la presidenta puedo asegurar que o miente o no tiene conocimiento de lo que dice (o ambas cosas). https://t.co/AHlSl7mitc a través de @RadioMadrid — Miguel Ángel Sánchez Chillón (@MASCH3) January 10, 2022

El médico zanja su hilo de Twitter con un contundente: "No hay técnicos válidos, no hay un plan y ya se prolonga durante décadas, se cambian las direcciones y solo interesa promocionar medidas populistas que no generan resultados en salud y si visibilidad mediática".