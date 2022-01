Como les suponemos bien informados, ya sabrán que Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin anunciaron este pasado lunes su separación después de casi 25 años de matrimonio. Algo normal en estos tiempos que corren, pero por ser vos quien sois la noticia ha tenido repercusión en los medios.

Lo que sí llama la atención, y más en pleno siglo XXI, es que los antiguos Duques de Palma recurran aún a eufemismos para explicar su nueva situación: en lugar de hablar de "separación" o "divorcio" ellos utilizan la expresión "interrumpir nuestra relación matrimonial". Recuerda, y mucho, al caso de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar, que cuando se separaron en 2007 recurrieron a la expresión "cese temporal de la convivencia". Un cese temporal que ya dura casi 15 años y que no tiene visos de caducidad, de hecho se divorciaron en 2010.

Recurrir a tanto eufemismo roza el ridículo. Y eso también lo piensa buena parte de la legión tuitera, que se ha tomado a cachondeo el asunto y el no llamar a las cosas por su nombre. Aquí les dejamos una amplia selección de los comentarios de los tuiteros.

