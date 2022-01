La inaudita respuesta de HBO a un director que le exige a la plataforma unos subtítulos para su película

Vivimos tiempos inciertos. Tiempos de automatismos y respuestas enlatadas. La máquina impuso hace tiempo su particular régimen de la eficiencia y nos legó un mundo desapacible.

Fíjense en esta anécdota. La protagoniza el cineasta Rodrigo Cortés, que solicita a la plataforma HBO vía Twitter los subtítulos de Luces rojas, una película de suspense que él mismo dirigió allá por 2012.

Amigos de @HBOMaxES:

¿Algún motivo por el que no haya subtítulos para "Luces rojas"? Me encanta que esté en vuestro catálogo, y aún me gustaría más que la gente que desea verla en versión original (pero no tiene un dominio total del inglés) pudiera hacerlo.

¡Muchas gracias! pic.twitter.com/NCCmStzrYp

— Rodrigo Cortés (@rodrigocortes) January 24, 2022