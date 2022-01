Pablo Casado y Alfonso Fernández Mañueco se dan un abrazo.

Por Tremending

La campaña electoral en Castilla y León no ha hecho más que empezar (oficialmente), pero el actual presidente y favorito en las encuestas, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ya ha dejado uno de esos grandes momentos en los que es difícil contener la carcajada. Y no precisamente porque Mañueco sea el rey de la comedia. El viernes pasó por los micrófonos de la Cadena Ser en una entrevista con Àngels Barceló. La veterana periodista desmontó en tan solo dos preguntas la estrategia del PP castellanoleonés, que no es otra que criticar al Gobierno del presidente Pedro Sánchez, quien por el momento no se presenta a ningunos comicios.

"Pero presidente, dígame una cosa. Si usted confronta con el presidente del Gobierno y no con el candidato socialista, ¿para qué sirven los parlamentos regionales?", argumentaba la directora de Hoy por Hoy

"Quien está en los parlamentos regionales es la correa de transmisión de Pedro Sánchez", respondía Mañueco. "En Castilla y León, el PSOE es una prolongación de Pedro Sánchez", añadía.

"¿Y usted no es la prolongación de Pablo Casado? ¿Usted no es la correa de transmisión de Pablo Casado?", repreguntaba Barceló.

"¿Yo de Casado? Bueno… Yo soy el presidente", contestaba Mañueco, quien de pronto trataba de erigirse en un "verso suelto" del PP que toma "decisiones autónomas".

📻 Alfonso Fernández Mañueco (@alferma1), presidente de #CastillayLeón, en @HoyPorHoy ▪ "En Castilla y León el PSOE es una prolongación de Sánchez"@AngelsBarcelo: "¿Y usted no es una prolongación de Casado?" ▪ "¿Yo de Casado? Bueno, yo soy el presidente" pic.twitter.com/wMxM0mUkpt — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) January 28, 2022

En Twitter no parece que haya colado.

Cuando la tontería es tan grande que no resiste una pregunta… https://t.co/QQEqdR43Tw — Isaías Lafuente Zorrilla (@IsaiasLafuente) January 29, 2022

Fin de la cita jajajajajaja.. https://t.co/N2VK3bxObu — Mara (@MaraMPliego) January 28, 2022

Tremenda bofetada con la mano abierta. 35 años gobernando los @populares y la culpa de todos los males de #CastillayLeon es de Pedro Sánchez?. CARADURA!! https://t.co/BdmNA2j0Ro — Miguel Angel Martín (@mikihoyos) January 28, 2022

@alferma1, este zasca lo hemos escuchado hasta en el Teide.

¿Te duele chaval? https://t.co/fCYRxSfGu2 — Guillem (@GuillemCristo) January 28, 2022