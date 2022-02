Dos personas se estrechan la mano, en una imagen de archivo.- Pixabay

Por Tremending

"He vivido la entrevista de trabajo más surrealista de toda mi historia laboral". Así arranca el hilo de Twitter donde una usuaria de la red social ha denunciado una experiencia que, afirma, le ha dejado "el cuerpo cortado".

La mujer explica que acudió a una clínica dental que buscaba a una persona para contabilidad. Nada más comenzar, le habrían planteado varias preguntas que es ilegal hacer antes de contratar a un trabajador: ¿Estás vacunada? ¿Tienes pareja? ¿Quieres tener hijos?

Pero no se conformaron con estas intolerables cuestiones, explica la tuitera. A continuación, asegura que le espetaron sin pelos en la lengua que en su empresa nadie se puede coger una reducción de jornada. Si lo hiciera, añade, le comentaron que estarían obligados a dársela por ley, pero a cambio se encargarían de hacerle la vida imposible para que no durara "ni un mes" en la mencionada pyme.

Esto, de llevarse a cabo, tendría un nombre: acoso laboral. Y, como la encargada de hacer la entrevista de trabajo debería saber, es contrario a la legalidad. "Esto que te estoy diciendo lo voy a negar hasta la saciedad", habría puntualizado entonces.

La tuitera ya ha anunciado que denunciará lo sucedido ante la Inspección de Trabajo. Además, asegura haberlo grabado todo.

He vivido la entrevista de trabajo más surrealista de toda mi historia laboral. Aún tengo el cuerpo cortado, ha durado 1 hora y 15 min y cada minuto que pasaba era más bochornoso que el anterior. Abro hilo 🧵 — smt (@slejanos123) February 15, 2022

Pyme con una facturación importante (clínica dental), según la oferta de empleo quería una contable con licenciatura en ade + máster en contabilidad o similar. Conocía la clínica porque es la más famosa de mi ciudad, casi 1000 metros cuadrados, ultima tecnología, 45 trabajadores — smt (@slejanos123) February 15, 2022

Todos uniformados y jóvenes. Me suben a la segunda planta y me entrevista la mujer del dueño. De entrada me pregunta si estoy vacunada (mal vamos) le digo que si y me dice ah pues quítate la mascarilla (peor aún). Comienza a preguntarme si tengo pareja, miento y digo que no — smt (@slejanos123) February 15, 2022

Contesta: "mejor, así estas más tranquilita". Apunta en el cv "no pareja", y niños? No, no tengo ni quiero tener (miento otra vez) "estupendo" apunta en el cv: no embarazo. Me cuenta las características del puesto: 900 euros brutos, eso de pagar los 1000 euros nada — smt (@slejanos123) February 15, 2022

Aquí todo el mundo empieza por ese salario, después puedes ir subiendo. Horario de 09:00 a 20:00 de lunes a viernes con una hora para comer. Quiero que seas polifacética, algunos días estarás en contabilidad, otros en recepción y quiero dotes comerciales. — smt (@slejanos123) February 15, 2022

Todo esto me ha parecido increíble pero ahora viene lo q me ha hecho quedarme con mal cuerpo: "aquí no queremos reducción de jornada, lo aviso, aquí quien se coja una reducción no dura ni un mes xq entre todas hacemos piña y le hacemos la vida tan imposible q se termina yendo" — smt (@slejanos123) February 15, 2022

"Obviamente esto que te estoy diciendo lo voy a negar hasta la saciedad pero no me parece justo que hora venga alguien de nuevas a pedirse una reducción de jornada, asiq que sepas que aquí si te pides reducción te la voy a tener que dar porque te corresponde legalmente pero — smt (@slejanos123) February 15, 2022

En un mes te habrás ido por tu propio pie. De eso me encargo yo, y aquí nada de improcedentes, aquí se viene a trabajar y si no te gusta pues a buscar otra cosa".

Yo he entrado al trapo, quería seguir tirándole de la lengua (llevaba grabadora en ON), ha terminado diciéndome — smt (@slejanos123) February 15, 2022

Que le he gustado porque me ve con soltura y que me citará la semana que viene para hacerme un test de personalidad porque no tiene muy claro que sea "domable".

Tengo tal indignación de que se hable con tanta soltura del acoso laboral con el daño tan grande que produce que — smt (@slejanos123) February 15, 2022

Parece ser que en este país sólo prosperan las empresas que explotan, acosan, humillan al trabajador.

He salido de la entrevista mirando a las chicas de recepción con una pena… cuánta necesidad tendrán que estar pasando para estar en ese infierno de sitio… — smt (@slejanos123) February 15, 2022

No puedo escribir todo lo que he vivido en esa hora y 15 min pero de verdad que estoy horrorizada. Me ha hecho sacar el móvil para ver qué marca tenía!

Siento una absoluta tristeza. Por supuesto denunciaré ante ITSS pero creo que de nada servirá… — smt (@slejanos123) February 15, 2022

Ah! Me van llegando flashes, me ha dicho que necesito un poco de botox en la frente 😵‍💫y que ampliarían la clínica en temas de estética, que podría ser útil también de comercial telefónico…

Sigo flipando. — smt (@slejanos123) February 15, 2022