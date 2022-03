"Esta noticia resume el neoliberalismo español de hoy": las quejas al Defensor del Pueblo por las criptomonedas, analizadas en Twitter

Por Tremending

"Esta noticia resume el neoliberalismo español de hoy", así analiza un tuitero la información publicada este fin de semana por Europa Press, que explica que el Defensor del Pueblo está recibiendo quejas de ciudadanos que han invertido en 'criptos' y "han perdido todo".

En su informe anual, el Defensor del Pueblo ha asegurado que las criptomonedas son un "nuevo problema" que se ha puesto de manifiesto durante 2021 y que ha recibido quejas de ciudadanos que han invertido sus ahorros atraídos por las fuertes revalorizaciones, aunque han acabado "perdiendo todo lo invertido".

El Defensor del Pueblo ha informado a estos ciudadanos de que en España no se ha aprobado, por el momento, ninguna norma sobre criptomonedas. "Por tanto, las empresas o plataformas de intercambio de criptomonedas no se encuentran reguladas en el ordenamiento jurídico, no están sujetas a ningún sistema de supervisión pública, ni se acogen a sistemas de garantía de depósitos", ha señalado el órgano, cuyo titular es Ángel Gabilondo.

Las criptomonedas, que utilizan un sistema descentralizado para asegurar las transacciones, traen consigo una fuerte polémica y muchos de sus defensores abogan por la descentralización total y la no intervención de los Estados.

Además, en los últimos tiempos, en las redes han aparecido muchas figuras que han defendido invertir en criptomonedas como una manera de enriquecerse. Con estos mimbres, no es difícil imaginar cuáles han sido las respuestas a esta noticia del Defensor del Pueblo. Aunque alguna voz también ha advertido que también "hay gente que cobra dos duros que metió ahí ahorros". El debate (y la ironía) están servidos:

Invierto en criptos porque no hay control estatal ni normas ni autoridades castradoras, y yo soy un espíritu libre y paso de los estados.

¡Ay, que lo he perdido todo! ¡Defensor del Pueblo, Defensor del Pueblo! https://t.co/uEXR3ZynKp — José Ramón Hernández (@arquitectamos) March 20, 2022

"Creí que todas las estampitas eran iguales y resulta que las de abajo eran papel recortao, siñiol" https://t.co/KxZ70djuMU — Pedro Vallín (@pvallin) March 20, 2022

Yo perdí 20 euros con la Lotería de Navidad. — Miguel Izu 🇪🇭 (@Miguel_Izu) March 20, 2022

Es el mercado, amigos. Además, me juego la mano derecha a que son liberales anti impuestos y anti estructuras del estado. A llorar al banco. — Santi (@ihriel6666) March 21, 2022

No entiendo muy bien que critiquemos que haya cada vez más locales de apuestas que captan a personas con bajos ingresos, pero nos riamos de los que caen en las criptomonedas. https://t.co/GYCmpOAAE5 — Marcos Pinheiro (@m_pinhe) March 21, 2022

Que no todos son el youtuber liberal que vive en Andorra. Que hay gente que cobra dos duros que metió ahí ahorros porque les vendieron que iban a ganar pasta fácil. Y hay gente que lo ha perdido porque han caído en bolsa, pero también hay gente a la que directamente han estafado. — Marcos Pinheiro (@m_pinhe) March 21, 2022

Pero que se quejen a la mano invisible esa, ¿no? https://t.co/MjmnEBedvb — Stéphane M. Grueso (@fanetin) March 20, 2022

Definitorio de una sociedad que nunca jamás es responsable de nada y siempre exige explicaciones por sus propios errores. https://t.co/SAfAjZUBSP — Borja Barba (@BorjaBarba) March 20, 2022

Habría que inventarse unos premios Darwin para la economía. https://t.co/Lslxpj4SJx — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) March 20, 2022

Cuando dije que esto iba a ser como lo del Forum Filatélico, incluyendo los posteriores llantos al estado, no me equivocaba. https://t.co/tCgYb2H6Qz — 🌈Sr Sparks (@sr_sparks) March 20, 2022

Esto es, literalmente, como si yo voy al casino, palmo toda mi pasta y pido auxilio a las administraciones. https://t.co/JEPgbc1Lrp — Héctor B. M. (@ecidlm) March 21, 2022

Esta noticia resume el neoliberalismo español de hoy. https://t.co/aAZz8E8GGn — Santiago Armesilla (@armesillaconde) March 21, 2022

No es posible. Todo el mundo sabe que en mundo cripto solo hay ganadores. https://t.co/1HewsQWWGF — Alfredo Pascual (@Guyb) March 20, 2022

Que acudan al Defensor del Pueblo del Metaverso https://t.co/1lv48svXFV — Carlos (@inicomics) March 21, 2022

Me encanta el olor a liberal que le pide ayudita a papá Estado cuando las inversiones no le salen como él quería por la mañana… https://t.co/uhIfz1hCiS — Dardo (@Dardo1979) March 21, 2022