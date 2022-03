"¿Por qué todo es tan verde?", se pregunta el guionista Jorge Corrales tras ver Gattaca. En la película, todo lo verde oculta un mensaje que el cineasta ha descubierto. En su viral hilo de Twitter explica por que las as luces, los trajes y las pantallas son de este color tan característico.

Curioso, no me había fijado. Me das otro motivo para volver a ver este películón. Seguro que a @SizeMattersBaby también le gusta este hilo; tiene un video de YT donde, entre otras cosas, da ejemplos de otras pelis que juegan con el color como Amelie https://t.co/FdEOs0ansp

Hilazo!

Pero es que, además, no es un verde cualquiera, no podría serlo. No es un color neutro sino negativo, el color del veneno y del "otro lado", de la alteridad que da miedo. Si el infierno tuviera puertas, no serían rojas, serían de este verde. Y tiene nombre: verde arsénico pic.twitter.com/Cg2ixeeI30

— Mónica Calderón (@monicanienor) March 25, 2022