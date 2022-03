El hilo de una entrenadora de baloncesto sobre las situaciones machistas que sufre: "Ya no me voy a callar más"

Por Tremending

"Después de dos años aguantando lo mismo, he decidido que ya no me voy a callar más". Así comienza el hilo viral de Arantxa (@Aranchudita), una entrenadora de baloncesto que se ha decidido a relatar las situaciones machistas que vive diariamente al desempeñar esta actividad.

Después de dos años aguantando lo mismo, he decidido que ya no me voy a callar más. 🛑🤐 ABRO HILO ⬇️ pic.twitter.com/ST6LwXnO67 — Arantxa (@Aranchudita) March 27, 2022

En su hilo explica cómo la mayoría de las veces tiene que explicar que ella es la entrenadora, porque tanto entrenadores de equipos rivales como otro personal dan por hecho que el entrenador es un hombre.

Partido de infantil masculino plata. Voy a saludar al entrenador rival y a darle sus balones. ¿Su pregunta? – ¿Donde está el entrenador? ¿Mi respuesta? – Soy yo, ¿por? No recibo respuesta a cambio. Tampoco un lo siento por la equivocación. — Arantxa (@Aranchudita) March 27, 2022

Ahora me acerco a la mesa a saludar a los anotadores y uno de ellos mi dice que si le puedo dar mi DNI para que lo meta en el acta como delegada de campo. Le digo que soy la entrenadora. No recibí respuesta a cambio. Tampoco un lo siento por la equivocación. — Arantxa (@Aranchudita) March 27, 2022

No todos los fines de semana vivo estas situaciones, pero si la mayoría. Sigo sin entender que no se me respete como ENTRENADORA y menos de un equipo masculino. Y estoy segura de que no soy la única. — Arantxa (@Aranchudita) March 27, 2022

Como conclusión, en el hilo cita a la Federación de Baloncesto de Madrid y sentencia: "Creo que ya va siendo hora de hacer algo".

Creo que ya va siendo hora de hacer algo @FBMadrid — Arantxa (@Aranchudita) March 27, 2022

En las respuestas a sus tuits, Arantxa ha encontrado mucha sororidad, muchos mensajes de apoyo y también las experiencias que otras entrenadoras y profesionales de otras actividades han compartido en respuesta a su hilo:

Justamente ayer me dijo el entrenador rival al finalizar el partido que no me había saludado antes del partido porque pensaba que yo era la anotadora, porque llevaba una chaqueta azul 🤷🏼‍♀️🤦🏻‍♀️… Ánimo y a seguir rompiendo prejuicios — Helena (@HelenaMG_13) March 28, 2022

El otro dia fui a un partido de futbol de mi hijo y me di cuenta que la entrenadora del equipo contrario era una chica. Sonreí y pensé, "Ole ella!". Todo el mundo la saludaba, ella sonría constantemente y durante el partido, no bajo ni un minuto la guardia. 1/2 — Kiki Mascareñas (@kikimascarenas) March 28, 2022

2/2 Seguramente le ha pasado lo mismo que a ti. Estáis abriendo un nuevo camino para las futuras nuevas entrenadoras, como las primeras estudiantes que fueron a la universidad. El equipo cree en ti, así que aprovéchalo. Hazlo con una gran sonrisa y desde aquí te doy las gracias. — Kiki Mascareñas (@kikimascarenas) March 28, 2022

Yo fui entrenadora en los 90, y en un equipo con "nombre propio" y esto estaba a la orden del día.

Han pasado 30 años y esto sigue igual. No ha mejorado nada! Y luego dicen que no hace falta el feminismo!! #lopersonalespoliticosiempre — lopersonalespolitico (@lopersonalespo3) March 28, 2022

Madre mía 🤦‍♀️ — Diana Mármol 🍧 (@dianammarmol) March 28, 2022

O sea, que es normal que den por echo que no es la entrenadora por ser mujer…

Ahora dime que ellas no están discriminadas. — RarkahanGaming (@RarkahanG) March 28, 2022

Yo arbitré unos años fútbol sala y era tremendo — rad_kel (@KelRad) March 28, 2022

Yo arbitro a balonmano y me ocurre lo mismo, mi credibilidad la ponen en el suelo además de que piensan que soy una niñata. — flakita ❤‍🩹 (@flakitxx) March 28, 2022

Me ocurre todos los días, soy conductora de autocares. He decidido sonreír y ser feliz. Hacer mi trabajo, que adoro, con todo mi amor y no esperar o pedir. Cuando puedo, pongo mi granito, si siento que no vale la Alegría, paso. ❤️🙂😘 — Alma Nicomio (@DPS_Alma) March 28, 2022

Ánimo, también me ha pasado, pero nunca me he callado. — Silvia Bañares (@SilviaBHEF) March 28, 2022

Yo, hombre, delegado del equipo que lleva una mujer. Todos, absolutamente todos los partidos que jugamos fuera, viene el entrenador rival a saludar pensando que soy yo el principal. Si a mi me cabrea, me puedo imaginar tu enfado @Aranchudita — Kukovich (@kukovich27) March 28, 2022

Este testimonio deja claro que los prejuicios sexistas en el deporte, por desgracia, son norma. Más aún en el caso de entrenadoras y árbitras. Toda la solidaridad y el apoyo #yaestábien https://t.co/uSy8ODe23L — Eva Aranguren Arsuaga (@EvaAranguren1) March 28, 2022

como os cuesta ver a una mujer mandando, eh? pero para llamarlas mandonas y pesadas no tardáis ni un segundo https://t.co/Q80P6XJUwO — 🎅🎄☃️§∆ŃDRÜ ☃️🎄🎅 (@sandratxula) March 28, 2022