La diputada de Vox en el Congreso, Macarena Olona, se hace eco de la noticia del diario ABC sobre la convocatoria de un paro de los dueños de las casetas de las ferias de Andalucía con un tuit que no tiene desperdicio.

La Asociación Andaluza de Hostelería de Feria reivindica una "necesaria y específica regulación" laboral para este sector por sus "singulares condiciones". Alegan que los horarios laborales establecidos durante la Feria "incumplen" lo que estipula la reforma laboral que acaba de entrar en vigor. Las ocho horas por jornada laboral son incompatibles con las de doce horas que establece la fiesta sevillana, afirman.

Después del "Lady Paro" en referencia a Yolanda Díaz; de calificarla de "ministra comunista", como si eso fuera un insulto y de decir que está "con el traje de flamenca en la sesión de control del Congreso", ¿cómo no iban a responder los tuiteros? Han sacado toda la artillería pesada (y la legislación laboral).

Olona defendiendo que los camareros trabajen 12, 13, 14, 15 horas al día (cosa que no ha hecho ella en su vida) en vez de las 8 que marca la ley. Lo siento por los señoritos franquistas, pero ya es delito hacer que el caballo y el camarero desfallezcan. https://t.co/zZtN1MPOkC

Pero cómo se atreve la ministra de trabajo a procurar que los trabajadores cobren un sueldo digno y no sean explotados… https://t.co/G7Lcq0cq8d

Andaluz y con mis vacaciones para la feria, si me quedo sin feria porque los trabajadores no se quieren dejar explotar, ni me importa guapa😘 https://t.co/T6wBXEIbXV

