Un presentador del tiempo llama en directo a sus hijos para advertirles de un tornado

Por Tremending

Estamos acostumbrados a ver el espacio del tiempo después de las noticias para que los meteorólogos nos expliquen si mañana va a llover, va a hacer frío o van a subir las temperaturas. Información de servicio que nos sirve para estar prevenidos de lo que la climatología nos va a deparar. Pero lo que no suele pasar es que se conviertan en protagonistas de la propia noticia.

Es lo que le ha pasado al jefe de metereología del canal NBC Washington, Doug Kammerer, que estaba explicando la inminente llegada de una serie de tornados por el área alrededor de la capital de EEUU cuando se percató que en esa zona se encontraba su propia vivienda.

Sin pensárselo dos veces, cogió su teléfono móvil y en pleno directo televisivo llamó a su hijo para advertirle de la amenaza. "Kent, ¿estás ahí, colega?", comenzó diciendo Doug Kammerer en cuanto su hijo descolgó. "Oye, quiero que bajes al sótano. Tenemos una advertencia de tornado. Quiero asegurarme de que Cally y tú bajéis lo antes posible". A lo que le responde su hijo: "¿Ahora mismo?". "Sí. Coge a tu hermana, llévala al sótano y esperad 10 o 15 minutos. Hazlo ahora", terminó el presentador.

En cuanto colgó el teléfono, el meteorólogo explicó a los espectadores la razón de su llamada y la interrupción de su previsión: "He tenido que advertir a mis hijos porque sé lo que están haciendo en este momento, probablemente estén jugando online, y no están viendo esto".

#Working4You When a tornado warning sounded last night, Storm Team4 Chief Meteorologist @dougkammerer was working to keep you informed and safe — just like his own family. https://t.co/1iV3XQHB0q pic.twitter.com/xZZrDOWCC6 — NBC4 Washington (@nbcwashington) April 1, 2022

Una acción inédita, en la que el presentador en ningún momento perdió la calma y que los espectadores alabaron a través de las redes sociales.

That was seriously impressive. You did an amazing job keeping calm in the moment, while also taking care of your loved ones and your audience. Awesome. — Ashley Forman (@Agforman) April 2, 2022

Take care of your family @dougkammerer. I simply loved seeing you get this done in the moment, that's what being a great dad is about! — Leroy The Lark (@LeroyTheLark1) April 1, 2022

Excellent, excellent multi tasking. Work is very important but keeping the family safe is job #1 of a working Dad. — Tim Brockett (@T_L_Brockett) April 1, 2022

Fantastic work man! I would have done the same thing, family comes first no matter the situation. — StreetsofGage (@StreetsofGage) April 2, 2022

Poco después, Kammerer volvió a explicar en Twitter las razones por las que había hecho la llamada en pleno directo. "¡Sí, tenía que advertir a mi familia! ¡Los niños estaban solos en casa y sabía que no me estaban viendo en la televisión! Están seguros. ¡Gracias! Sin embargo, fue un momento aterrador para mí, estaba un poco enloquecido por dentro".

Yes, had to warn my family! Kids were home alone and I knew they were not watching me on TV! They are safe. Thank you! Scary moment for me though, I was freaking out inside a bit. https://t.co/To8mPxibBh — Doug Kammerer (@dougkammerer) April 1, 2022