Nuevos detalles sobre el caso de las comisiones por las mascarillas en Madrid en lo peor de la pandemia. La semana pasada conocimos que según la Fiscalía los empresarios Luis Medina Abascal y Alberto Luceño Cerón estafaron al Ayuntamiento de Madrid con la venta de material sanitario defectuoso por 10,8 millones de euros. Después utilizaron sus ganancias para comprarse un yate, una vivienda, coches deportivos, relojes de lujo, etc.

Y después trascendió que Medina ha sido imputado y, según los medios, ha abandonado España hasta que tenga que presentarse ante el juez, al parecer. Vamos, que el aristócrata se ha marcado 'un Borbón'.

Pero ojo, que hay más. Resulta que ahora el Juzgado de Instrucción 47 de Madrid solicita a la Fiscalía nuevas vías de embargo, al descubrir que sólo dispone de saldo positivo en una de sus cuentas y el montante asciende a 247,26 euros.

El juez del caso de las mascarillas y las mordidas no puede embargar a Luis Medina porque solo tiene 250 euros en la cuenta. No, no es un chiste.

— Noa Gresiva (@NoaGresiva) April 13, 2022