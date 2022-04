La guía para enseñar a su abuela a usar internet que conmovió a los tuiteros: "Acto de amor en estado puro"

Explicar el funcionamiento de las nuevas tecnologías a nuestras abuelas puede resultar una tarea frustrante, pero necesaria. Si no lo hacemos nosotros no lo hará nadie. Y después de todo el tiempo y paciencia que han dedicado nuestros mayores a nuestro propio cuidado es prácticamente una deuda a pagar.

Mi abuela ha puesto internet en su casa, ayer le acompañé a comprar una tablet y hoy ando haciendo un libro de manual de instrucciones-guía, en el que evidentemente no voy a escatimar en detalles. Mi mejor proyecto hasta la fecha si me preguntan. pic.twitter.com/jlyxPvFY4k

Una tuitera ha compartido la guía que ha escrito a su abuela para ayudarla a entender el funcionamiento de internet y su nueva tablet. La guía está hecha al detalle, con una letra grande y explicaciones visuales para que le resulte más sencillo entenderla.

Entre las instrucciones se encuentran los pasos para acceder a las videollamadas, vídeos de Youtube y lo que más ilusión ha hecho a la abuela, escuchar Radio Nervión.

A pesar de que pueda ser frustrante hay que comprender que los cambios tecnológicos en pocos años han sido enormes y los mayores no han crecido con ellos, por lo que la brecha generacional es inmensa. Por eso es importante cuidar de nuestros mayores mientras sigan a nuestro lado, porque desgraciadamente, no son eternos.

El gesto de esta joven ha conmovido a los tuiteros y ha recordado la importancia de cuidar a nuestros mayores como ellos lo hicieron con nosotros en el pasado.

