La teoría de la conspiración (o no tanto) sobre el paradero del rey emérito: "Está en Sanxenxo 'de estranjis'"

A todo el mundo le gusta una buena teoría de la conspiración. Casi nunca se cumplen, pero son una lectura entretenida. Una vecina de Sanxenxo sostiene que el rey emérito Juan Carlos I está en Sanxenxo "de estranjis" e "intentando pasar desapercibido". Esto es CSI: Sanxenxo.

De sobra es conocida la predilección del emérito por la ciudad gallega y su costa. Y según esta usuaria, esto es lo que le delata. La tuitera sostiene que con tantas visitas de Juan Carlos I, los vecinos de Sanxenxo ya saben identificar cuándo está en la ciudad.

Las pistas están ahí, esta usuaria sólo las ha unido para completar el puzle. El CNI y otras agencias de inteligencia deberían estar muy atentas a una más que válida candidata.

Estes 4 hechos, se han cumplido ya antes de la Semana Santa.

Y reitero, los 4 factores juntos no se dan si Juanca no está aquí.

Pero no se queda aquí la cosa… Aún hay más hechos que me lo confirman… Seguimos! pic.twitter.com/TfoGoXgl6Y

— (M)Alicia Muñiz (@voncaramel) April 18, 2022