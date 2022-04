Parecía que el día no iba a llegar nunca, pero al final sí. ¡Felicidades a todos!

El BOE ha publicado el fin de la obligatoriedad de llevar mascarilla en interiores.

La fecha pasará directamente a la historia: el 20 de abril.

Ojo, porque hay algunas excepciones, como en centros sanitarios, residencias, medios de transporte, etc. Informaos bien. Y bueno, claro, como se ha recordado, el que quiera podrá seguir llevándola.

¡¡¡QUE NO SEA OBLIGATORIA EN INTERIORES NO QUIERE DECIR QUE ESTÁ PROHIBIDA PONÉRSELA!!! pic.twitter.com/pQtVH32g4E

Parece una buena noticia ¿no? Pues verás como llega algún listo a intentar convencerte de que muy mal por algún motivo.

Ahora todo será un poco raro durante algún tiempo. Y, claro, habrá confusiones…

Y es que ya estábamos acostumbrados a no ver caras y a que no nos viesen las nuestras.

A mi me da igual que quiten las mascarillas, a mi se me ve feo hasta con ella puesta.

Y bueno, a otros detalles…

Cuatro velas le he puesto y 2 oraciones le he rezado a la virgen del Malaliento para que el gobierno siga obligando al uso de mascarillas en ascensores.

Habrá incluso gente a la que no reconozcamos.

Será cuestión de acostumbrarse poco a poco…

Pues yo, de momento, voy a seguir poniéndome la mascarilla por la calle y en ciertos establecimientos cómo medida preventiva, hasta que vuelva a acostumbrarme a no poner cara de asco a la gente que me cae mal.

Ha pasado tanto tiempo, que incluso echaremos cosas de menos. Para empezar, la higiene.

O el poder desaparecer cuando nos apetece o conviene.

Y en general para ser menos reconocido.

No me quitaré la mascarilla para poder seguir hablando sola.

Otros echarán de menos las comisiones.

Y cuando hacía frío… Anda que no se agradecía, ¿eh?

Lo que no echaremos de menos para nada son esos momentos, cuanto te dabas cuenta de que te la habías olvidado y tenías que volver a subir a casa.

Solo hay que esperar que la gente no se emocione demasiado y volvamos a la casilla de salida…

Mientras tanto, los tuiteros celebran este día como a ellos más les gusta, sin taparse la boca.

Primer día sin mascarilla en el trabajo:

He entrado en la oficina. Apenas he reconocido a mis compañeros. Es increíble lo que cambia la gente sin mascarilla. El becario, por ej, parece otro. Se me acercó uno de seguridad, al que tampoco reconocí. Me dijo que yo no trabajo ahí.

— Lucía Taboada (@TaboadaLucia) April 20, 2022