Por Tremending

Las elecciones en Francia presentan un escenario similar al 2017 con Macron y Le Pen batiéndose en duelo en la segunda vuelta por la presidencia. Una escena grabada en esa época ha sido recuperada por los tuiteros.

El vídeo tuvo lugar en las elecciones de 2017, cuando preguntaron a un votante de Mélenchon si apoyaría a Macrón en la segunda vuelta. Dicen que la cara es el reflejo del alma y en este caso, puede verse el momento exacto en el que a este joven le invade la resignación.

Ante la consulta del periodista sobre su decisión, el joven respondía: "Haré algo de lo que no me siento particularmente orgulloso, pero… lo haré". El periodista insistió: "¿Eso quiere decir que votarás a Macron?", le preguntó.

En ese momento la respuesta del joven no se podía describir con palabras, por lo que su expresión facial hizo el resto. La cara que pones cuando alguien con una carpeta en la mano te pregunta en la calle si puedes detenerte un momento, la expresión que no puedes evitar poner si te dicen si te puedes quedar "un rato más" en el trabajo, la mirada avergonzada cuando confiesas que te has comido de una tacada la nueva temporada de Élite. La resignación hecha cara.

Todos se enfrentan en algún momento a la situación de elegir entre Guatemala y 'Guatepeor' y un pequeño sacrificio puede hacer mucho bien. Combatir a la ultraderecha no siempre puede ser bonito o agradable, pero es lo que hay que hacer.

Los tuiteros no han dudado en recuperar este momento dada la vigencia actual y las reacciones a esta poética expresión son las mismas que hace cinco años. La comprensión de la juventud francesa ante este el rostro que los representa acompañada de una leve sonrisilla por este gran momento.

Puede ser el mejor vídeo de la historia. Sería capaz de volverme presidencialista para vivir estos momentos. https://t.co/gjXOrUviio — Emilio Cabrera (@EmilioCabrera7) April 21, 2022

La cara de un votante de Mélenchon cuando reconoce a quien votará el domingo… ¡¡La CARA!!👇#macronlepen #LePenNeDoitPasPasser https://t.co/n8Lf7Gdrwo — Olga Ruiz Carmona (@OlgaRuiz) April 21, 2022