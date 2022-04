Por Christian González

¡Viernes!

Por fin es viernes pic.twitter.com/qdrXGTTssv — ChiringuiterToni (@MrChiringuiter) April 22, 2022

Había ganas ya, después de una semana durilla, por la vuelta de las vacaciones de Semana Santa.

Volviendo a casa después de vacaciones pic.twitter.com/bB9qRVjmzJ — De Reojo (@Mine_Jam_) April 18, 2022

Pero el día llegó y nosotros despedimos otra semana en la que hemos tenido un poco de todo, con el habitual repaso a nuestros queridos tuiteros.

En Twitter hoy no quedan casi nadie de los de antes y los que hay han cambiado, han cambiado. — La Llama Insurgente (@OLAQFAS) April 20, 2022

Otros medios te dan las informaciones serias, nosotros te damos las risas.

Mañana trepidante en la redacción de 20minutos. https://t.co/fgk3G1mU55 — Aquel Coche (@Aquel_Coche) April 21, 2022

Siempre al cabo de la última hora.

Qué raro. Que poco se ve a Pablo Casado últimamente. ¿Le habrá pasado algo? pic.twitter.com/GYZUn5StzR — El Palentino Radioactivo (@the_manfly) April 19, 2022

Para empezar, este martes tomó posesión el presidente de Castilla y León. Ya está aquí el primer Gobierno de coalición con la ultraderecha. Enhorabuena a todos los que lo han hecho posible.

Feijóo no acudió al acto. O le da vergüenza o sabe que la foto no le vendrá bien en el futuro. La experiencia en estas cosas es un grado.

-Feijóo no ha podido asistir a la investidura de Mañueco por problemas de agenda.

-Claaro, Marge; por problemas de ageeendaaa. pic.twitter.com/MLLw9oAg3V — Anacleto Panceto (@Xuxipc) April 19, 2022

La que sí acudió fue Ayuso. Y también su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, que empujó a una periodista y se encaró con ella. De tal palo, tal astilla.

Arroya a las personas igualito que cuando va conduciendo.pic.twitter.com/hOaOJ9skE5 — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) April 19, 2022

El miércoles también dejó otra noticia para la historia. El final de la obligatoriedad de las mascarillas en interiores. Con todo lo que implica.

—Ya ni te dignas a saludarme.

—Es que sin la mascarilla no te reconocía.

—Que llevamos 6 años casados, Mari. — Hannibal Lecter  (@Doc_Hannibal) April 20, 2022

Después de todo lo vivido, parece que podemos estar saliendo ya del tunel.

Los que hemos llegado al día en el que quitan las mascarillas sin haber pillado el COVID oficialmente nos hemos pasado el juego — Nuria✨ (@Nuria_Cabrera) April 20, 2022

Y luego también hemos tenido historias para no dormir. Esta semana saltó el escándalo del espionaje a dirigentes independentistas con el sistema Pegasus. Lo sacó The New Yorker aunque muchas cosas ya las había contado Público.

El gobierno español usó Pegasus para tratar de descubrir si el misterioso M. Rajoy era un independentista. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) April 22, 2022

Mi cuñado me ha dicho que a él una vez le entró Pegasus en su Nokia 5110 y le borró el juego "Snake". — Soy Bob, James Bob. (@BobEstropajo) April 18, 2022

Pues yo cuando oigo Pegasus lo que me viene a la cabeza es esto. pic.twitter.com/yirbLvMhqH — 🏳️‍🌈🔻𝘿𝘼𝙑𝙄𝘿 𝙎𝙀𝙂𝙊𝙑𝙄𝘼🔻💜🏳️‍🌈 (@dsegoviaatienza) April 18, 2022

Las creadoras del programa Pegasus. pic.twitter.com/3ukurBgGUU — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) April 22, 2022

Un caso terrible que deja muchas preguntas en el aire.

Al menos Pegasus ha demostrado que un policía español, con esfuerzo e interés, sí puede entender conversaciones en catalán. — Els quatre gats (@Els_quatre_gats) April 20, 2022

Pero si de algo hemos hablado esta semana es de las comisiones. Sí, otra vez hablando de comisiones en España. Hemos tragado por encima de nuestras posibilidades.

-Póngame unas cajas de mascarillas de esas y dígame cuánto le debo

-6 millones de euros

-Poco me parece pic.twitter.com/f49HSQkh6I — le frère 🔻 (@Lfrre) April 20, 2022

Y no olvides poner la X en la casilla de las comisiones en tu declaración de la renta. — CELESSON (@chemapizca) April 19, 2022

En Madrid puedes salir y no encontrarte con tu ex,pero es imposible dar un contrato sin encontrarte a un familiar — El Mula (@mulacam) April 21, 2022

El diario El Confidencial ha desvelado que el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, acordó con Gerard Piqué el cobro de una comisión millonaria por el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí.

A Piqué y Rubiales sólo les queda una salida digna: presentarse a las elecciones con el PP. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) April 21, 2022

Según este medio, en el contrato firmado con Sela, la compañía pública saudí, la Federación se garantizó el cobro de 40 millones de euros por cada edición, mientras que Kosmos Holding (la empresa del futbolista del Barça) se llevaría cuatro millones por cada uno de los seis ejercicios firmados.

Vamos a mirarlo por el lado bueno por lo menos Piqué no vende mascarillas. — Moe de Triana (@moedetriana) April 18, 2022

Cuando hablan se llamaban Geri y Rubi, al parecer…

El Rubi, el Geri, el Pai y el Cabra. — Moe de Triana (@moedetriana) April 20, 2022

Según los medios, Piqué llegó a proponer a Rubiales contactar con el rey Juan Carlos I para que les ayudara a celebrar la Eurocopa.

Dos días y ya ha salido el Rey Emérito en lo de las comisiones de Piqué. Puto amo. Estoy seguro que el San Chin Choon ese que le vendió las mascarillas a Luis Medina era un alias de Juan Carlos. — Kim Jong-un (@norcoreano) April 19, 2022

Después llegó la rueda de prensa de traca de Luis Rubiales. Menos mal. Comisiones sí, pero risas también.

Cachondeo con los momentos más surrealistas de la comparecencia de Rubiales: "A este tío lo ha fichado José Mota, ¿verdad?" https://t.co/dW2kkXjhOP — Tremending (@Tremending) April 21, 2022

A mí me han quedado meridianamente claras las explicaciones de Rubiales. pic.twitter.com/aPGxYLH16e — Álex K 💾🎮🇪🇸 (@Kililongo) April 20, 2022

Mención especial a su argumento aludiendo a sus orígenes de Motril.

-¿Mató usted a Kennedy?

– No sé nada del tema, soy de Motril. pic.twitter.com/Mhb8cXzteG — Mortadela (@MortaSiciliana) April 20, 2022

Pero incluso mejor que eso ha sido escudarse en que gracias a ellos las mujeres pudieron ver partidos y se hicieron baños para ellas en los estadios. En la historia del feminismo español, primero Clara Campoamor y después el Rubi.

Arabia Saudí desde que se juega allí la Supercopa: pic.twitter.com/qM21TgntKI — Guti (@David_Guti) April 20, 2022

Y por último, muy pendientes de lo que pasa en la segunda vuelta de las elecciones francesas, que se deciden entre Macron y Le Pen. El otro día fue el debate.

¿Quién gano anoche el debate en Francia? ¿Albergg Rgivega o Macaggena Olona? — Soy Bob, James Bob. (@BobEstropajo) April 21, 2022

Veremos si gana la facha o el pechopalomo.

Lorenzo Lamas, el rey de las camas / Emmanuel Macron, el rey del futón. pic.twitter.com/kuQddlmWd6 — Carl Winslow (@CarlWinslou) April 18, 2022

En el pecho de Macron hay un soldado japonés agazapado que no sabe que la Segunda Guerra Mundial ha terminado. — Hanky 🍷 (@Hanky_solo) April 18, 2022

Con tal de que no salga Le Pen, como si le tengo que depilar con la boca 🤣 — George Kaplan (@GeorgeKplan) April 18, 2022

LO ESTÁS VIENDO, LO ESTÁS RIENDO (LOS TUIS MÁS CACHONDOS DE LA SEMANA)

Te quiero, patatasaurio que vivía en el armario de las especias. pic.twitter.com/rvta3GrNfD — Low Pol-I. Eraña (@AitorIErana) April 17, 2022

—¿Cómo te reconoceré?

—Llevaré una motosierra, ¿y tú?

—Llevaré la pasta que te debo. — Hannibal Lecter  (@Doc_Hannibal) April 15, 2022

¿HAS INTENTADO SER MILLONARIO SIN RESULTADOS? AQUÍ LA SOLUCIÓN!

(Incluye entrevista exclusiva al final)https://t.co/r2NaJ7LGlp pic.twitter.com/vgo3ADZAov — David Pareja (@davidpareja) April 21, 2022

Cuando se encienden las luces del after. pic.twitter.com/PIjEBQchev — Anouk 🥥🏳️‍🌈🇺🇦🇨🇭 (@AnoukElHierro) April 20, 2022

No paro de verlo 🤣🤣.

Sonido ON! pic.twitter.com/2vk0HkuPPk — Ross_co_Jones (@anonimo_jones) April 19, 2022

Te quiero gato espacial 🥰🥰 pic.twitter.com/7w8cym0zhF — Tío Cualquiera (όχι) 🦊 (@eltipodesiempre) April 20, 2022