Rufián se mofa de la próspera economía del rey: "Creo que el rey ahorra tanto porque no paga alquiler, ni hipoteca"

2,5 millones de euros. Ahí es nada. Los ahorrillos del rey están dando que hablar. Felipe VI hacía público este lunes su patrimonio personal para sorpresa de propios y extraños.

Un ejercicio de transparencia que para muchos llega tarde y que Gabriel Rufián, portavoz del Grupo de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, ha querido matizar desde el atril con algo ironía y otro poco de comedia.

"Creo que el rey ahorra tanto porque no paga alquiler, ni hipoteca. De hecho, se lo pagamos nosotros", ha afirmado Rufián ante los medios. "Y sobre todo creo que si no ha informado a ningún militante ni a ningún votante de ERC, de Bildu, del BNG, de la CUP etc exonerará a los militantes y votantes de ERC, de Bildu y la CUP de pagarle el sueldo, ¿no? Es lo mínimo que le pedimos a cambio de todo esto", ha asegurado.

Rufián ha querido también plantearle al rey otro "ejercicio de transparencia". En concreto el diputado de ERC ha diagnosticado al monarca un poquito de democracia, con sus comicios y sus campañas electorales: "A mí me encantaría ver al rey, a alguien tan preparado como el rey, en una campaña electoral por ser jefe del Estado. Sería muy interesante".