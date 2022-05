La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, saluda en un acto en el distrito de Salamanca de Madrid.- Fernando Sánchez / Europa Press

Por Tremending

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a dejarnos una nueva ayusada. En esta ocasión, la líder popular ha asegurado sin despeinarse que en Madrid "no hay clasismo porque no se está pendiente de cuánto gana cada uno" y porque "no hay clases sociales en contra de lo que intenta vender la izquierda".

"Nos han intentado vender que, por el origen y por el bolsillo, nos tenemos que enfrentar entre nosotros. Intentan provocar odios, colectivizar y llevar a la gente a las urnas a través de agravio", ha continuado diciendo la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Los tuiteros no salen de su asombro y así lo han hecho constar en las redes sociales.

No existe el racismo. Las mujeres no necesitan el feminismo. No hay que colectivizar grupos oprimidos. Y ahora no hay clasismo en Madrid. Poco a poco hacen lo que quieren: deslegitimar las luchas. https://t.co/2V8EpHVtPT — GutierrezSaura (@GutierrezSaura) May 8, 2022

En madrid no hay clases sociales ni clasismo. Somos todísimos iguales.Quien no se divierte es un desaborío. La gente de Serrano vive igual que la de Pan Bendito. No hay trabajadores pobres ni parados a la fuerza. Y todos, todos, estamos orgullosos de la sra presidenta#MeDaAlgo https://t.co/irRFfrIjfa — Luz Sánchez-Mellado 🇪🇦🏳️‍🌈 (@luzsmellado) May 7, 2022

"En Madrid no hay clasismo" pertenece a la misma categoría de falacia que decir "en Barcelona no hay xenófobos" o "en Valencia no hay corrupción".

Ayuso dice ser enemiga del tsunami identitario actual, pero al final basa su sermón precisamente en eso: en la lacra de la identidad. https://t.co/loi29x6VWt — Pablo Gracia (@PabloGGPablo) May 8, 2022

Hola, @IdiazAyuso. Como bien sabrás, el sistema que aspira a abolir las clases sociales es el comunismo. Si la gilipollez que has soltado fuera cierta, al final representarías el comunismo que tanto odias y no la libertad que tanto vendías. Qué cosas. https://t.co/pvbuSuwoed — Mr. Caffeina Chanelazo era 🐢 (@mister_caffeina) May 8, 2022

Pero si no hay clases sociales… ¿Eres comunista, Isa? https://t.co/DF6vlhEp5l — Mon Suárez (@MonSuarezTv) May 8, 2022

Y dentro de poco, menos. @IdiazAyuso solo quiere ricos en su Madrid. Y por eso esta enriqueciendo a su familia. https://t.co/ZM4jWD2UtQ — Isra (@isralola) May 8, 2022

Ajam… Por eso mismo los barrios del sur de Madrid estamos abandonados https://t.co/4cgCFKRejV — Javi Pajares (@JPajares_) May 8, 2022

Que esta nueva parida no os haga olvidar que dejó morir a ancianos en residencias mientras su familia se forraba a costa de la pandemia. Ni tampoco que hace poco que ha recortado el 10% de los servicios de metro. https://t.co/tNWczucCpM — Oh, no, es el Lapresa ése (@GGLapresa) May 8, 2022

Tú di que si, sigue insultando nuestra inteligencia. https://t.co/Z6tdTDFPwW — Bea Escudero (@BeaEscuderoS) May 8, 2022