Choteo en las redes con las zapatillas 'destrozadas' de Balenciaga por 1.450 euros: "En mi calle hay unas así colgando de los cables"

"Edición limitada. Zapatillas Parish High Top Full Destroyed". Así anuncia la web oficial de la marca Balenciaga unas zapatillas con la misma pinta que las que conservas en el zapatero por si un día tienes que pintar o meterte en el río. Sin embargo, la firma pide por el "pre-pedido" 1.450 euros.

Por si las zapatillas tienen poca pinta de rotas, además la firma está promocionándolas con una imagen en la que salen aún más destrozadas si cabe. No han faltado las interpretaciones que especulan con que es un mensaje sobre que sus productos duran toda la vida o incluso una crítica al consumismo. Sea eso, una estrategia de marketing o una broma, lo cierto es que ahí están, a la venta.

En realidad con este asunto llueve sobre mojado. El pasado septiembre la marca ya dio que hablar al sacar a la venta una bolsa con una estética prácticamente clavada a las bolsas de rafia que se suelen utilizar para hacer la compra, pero por 1.590 euros.

Ajenos a modas, estrategias o negocios, los tuiteros han optado por lanzarse a hacer bromas con el asunto.

Ya llegó mi pedido de Balenciaga pic.twitter.com/M6oDZlUaMa

— The Artist formerly known as Nebraska Jones. (@MCTaquitos) May 10, 2022