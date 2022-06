Los momentos más feministas de Rocío Jurado en el decimosexto aniversario de su muerte

Por Tremending

El 1 de junio se cumplen 16 años de la muerte de Rocío Jurado. Reconocida por su talento musical, durante mucho tiempo se pasó por alto su faceta feminista. Haciendo un recorrido por sus canciones y declaraciones en entrevistas, se la ha reconocido como una adelantada a su tiempo.

"El único sujetador que me importa es el mental"

Las entrevistas a las mujeres siempre han tenido un componente sexual que no tenían las de los hombres. Una cosa que hoy en día sigue ocurriendo, aunque sea en menor medida. Las mujeres tenían que enfrentarse a preguntas relacionadas con su sexualidad o su cuerpo, y no había nadie mejor para salir del paso que Rocío Jurado.

¿Recuerdas esto? Momentazo feminista de la gran Rocío Jurado en 'Un paseo por el tiempo' de Julia Otero en 1995.

Si alguien preguntase a una artista sobre su talla de sujetador hoy en día, probablemente estuviese en la calle a la mañana siguiente. Pero en 1995 podían darse este tipo de situaciones. Sin inmutarse, Rocío Jurado contestó: "El único sujetador que me importa es el mental".

"A todas las mujeres que sufren malos tratos…"

Cuando el maltrato machista aún era un tema tabú y no se hablaba demasiado en los medios, más allá de casos muy concretos, Rocío Jurado tenía unas palabras para las mujeres maltratadas. Y no hablaba solo de violencia física, si no de conceptos que no calaron hasta más adelante.

⚠️ "A todas las mujeres que sufren malos tratos, de alguna manera hay muchas maneras de maltratar, a todas ellas mi corazón, mi canción, mi voz y mi vida, para todas ellas".

– Rocio Jurado –

Era #MareaFucsia , feminista💜, apoyaba a víctimas de VG#LoSientoMiAmor#APOYOROCIO4M pic.twitter.com/04ULxGcanl — Loli 💜🏳️‍🌈❤️‍🩹 (@goinguploli) March 4, 2022

"A todas las mujeres que sufren malos tratos. De alguna manera, hay muchas maneras de maltratar. A todas ellas mi corazón, mi canción, mi voz y mi vida, para todas ellas", reconocía la cantante.

"Si no hay vaca no sale el toro"

De una rueda de prensa de Rocío Jurado y Ortega Cano puede salir cualquier cosa. Estaba el torero alabando a los toros por sus genitales cuando la cantante le hizo un recordatorio de quien tenía el verdadero poder. "Si no hay vaca no sale el toro", le recordó.

"A mi tanto machismo me apabulla", reconocía la cantante. A lo que Ortega Cano intentaba salir del paso con un "yo no soy machista, pero" y un argumento aplastante: "El fútbol tampoco es una profesión de feministas total, de mujeres". Aunque enseguida 'La Jurado' salió al corte: "Yo he jugado al fútbol".

"Tengo cosas de paloma pero de paloma brava"

Almudena Guzmán la definía como "más leona que paloma" en un entrevista publicada en 1990, a lo que Rocío Jurado matizaba: "Tengo cosas de paloma pero de paloma brava, porque soy una luchadora y sé agarrar al toro por los cuernos. Toda la trayectoria mía está marcada por la lucha, porque esta profesión, sobre todo si eres mujer, es muy difícil de sobrellevar si no se tiene ese espíritu".

"La mujer se expone mucho más en la profesión"

Una de las reivindicaciones más comunes de la artista era el papel de la mujer en su profesión. La cantante defendía la dificultad de ser mujer en un mundo controlado por hombres y los problemas que tenía que enfrentar por ser madre pero querer continuar con su carrera.

"La mujer se expone mucho más en la profesión. Tenga en cuenta que la mujer es madre; yo, sin ir más lejos, he tenido que renunciar a ser madre en determinados momentos porque tenía que servir a esta profesión".

"Además, eso que se dice ahora de que la mujer está liberada del todo no es verdad: sigue existiendo una gran diferencia en cómo se ve al hombre y cómo a la mujer dentro de cualquier profesión. Es cierto que la mujer se ha liberado un poquito, pero también ha tenido que renunciar a una serie de cosas y, sin embargo, el hombre no. Y esto se lo dice una mujer que ha tenido que enfrentarse sola a la vida", decía sobre esta cuestión.

"Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo"

A través de sus canciones, la artista mandaba mensajes muy potentes. Muchos de ellos, jamás se habían visto en la canción española. Rompían absolutamente todos los moldes.

Una de las más populares es Lo siento mi amor donde dice la frase: "Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo". Sobre estos versos fue consultada en numerosas ocasiones.

Con esta letra rompía la barrera de que la mujer mostrase descontento en su matrimonio o en sus relaciones, y que pudiese abandonarla si no se sentía feliz. Con ella, pretendía romper la imagen del hombre que abandona a su mujer e instaurar un caso contrario. "Se trata de igualar conceptos, de igualar situaciones", explicaba.

La masturbación femenina en Amores a solas

En Amores a solas, Rocío Jurado rompe con todos los estigmas sobre la masturbación femenina. Hablando de ello de forma natural y como algo que también ocurre y no pasa nada.

"Amores humanos, amores a solas. Que bello mi cuerpo, que bellas las olas. Qué forma más simple y antigua de amar", reflexionaba sobre el amor a una misma.

La infidelidad en Vibro y Mi amante amigo

El doble rasero en cómo se trata a hombres y mujeres según la situación, era un leitmotiv en las canciones de Rocío Jurado. Por eso, que hablase de haber cometido una infidelidad en Vibro es importante, no por el hecho, sino por el significado que tenía a nivel social que una mujer fuese la que cometía la infidelidad.

En Mi amante amigo se repite esta fórmula. En ella puede hablar de una infidelidad, aunque también de una idea que también podía estar mal vista como las relaciones sexuales fuera de una relación estable.

Aparte de dejar canciones y una voz para el recuerdo, el legado de Rocío Jurado es mucho mayor. Con reflexiones, ideas y conceptos muy adelantadas a su época. Y aunque no fuese la 'feminista perfecta', abrió el camino para que poco a poco otras mujeres pudiesen expresarse libremente.