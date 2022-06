Feijóo la lía con un comentario sobre las vistas de Granada y el presidente del PSOE de Andalucía le llama "tontopollas": "La edad de oro de la política"

La campaña electoral de Andalucía está resultando apasionante. Casi tanto como una partida de canicas, porque el nivel está siendo de patio de colegio.

Hay que tener muy pocas luces para venir a #Granada a decir que la puesta de sol en Finisterre es más bonita que la de la Alhambra… Además de no tener ni puñetetera gracia @NunezFeijoo demuestra cada día que le viene muy grande haber salido de #Galicia . pic.twitter.com/U81xyWpOpM

El primero en liarla ha sido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no tuvo mejor idea que poner a Galicia por delante en pleno acto en Granada. Feijóo decidió que era buen momento para reivindicar las vistas de Finisterre frente a la ciudad andaluza.

"Bill Clinton estuvo aquí en Granada y dijo que esta es la más bella puesta de sol del planeta. No voy a discutir con Clinton, porque él nunca vio la puesta de sol de Finisterre", declaraba.

En Granada, a estos comentarios catetos, del que nos visita y dice que su pueblo o su puesta del sol es mejor, los llamamos sin connotaciones sexuales, que es un "tontopollas", dícese de una persona muy tonta. Rajoy y Olona se lucen con Granada, no ni ná. https://t.co/uMZxRZPlc1

El absurdo no hacía más que comenzar. Porque en respuesta a estas palabras el presidente del PSOE en Andalucía, Manuel Pezzi, bajó aún más la vara. Pezzi lanzó una larga contestación en su cuenta de Twitter que se puede resumir brevemente en el "tontopollas" que le dedica a Feijóo por su comparación.

Si bien las declaraciones de Feijóo eran desafortunadas y estaban fuera de lugar, tampoco era necesario rebajarse al insulto que puede lanzarte tu sobrino por quitarle el móvil tras gastarse la paga en criptomonedas.

Los tuiteros se han echado las manos a la cabeza viendo el nivel y esperando que no se intensifique el absurdo en estas últimas semanas de campaña.

Ojalá Feijoo poniendo un tuit felicitando a Nadal pero dejando claro que como Federer no habrá otro igual. https://t.co/ulO5CIWwK8

Núñez Feijóo diciendo en la campaña andaluza que sí, que Andalucia no está mal, pero Galicia es mejor.

-¿A esto lo llamáis cerveza? No me extraña que seáis tan vagos, yo tampoco me levantaría para tomar semejante mierda.

-Señor Feijóo, estamos en directo.

-Hablemos de las vistas de Granada. https://t.co/xqzbo4cjwp

— laquintacolumna (@laquintacolumna) June 6, 2022