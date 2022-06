Los diputados del PP de Madrid se hacen una foto para convencer de que viajan en metro y logran exactamente lo contrario

Por Tremending

"Cuando vas al parque de atracciones una vez al año con tus amigos y tienes que inmortalizar el momento". Es más o menos la misma sensación que ha dejado la iniciativa de los diputados del PP de Madrid que han considerado que era una buena idea hacerse una foto en un vagón del metro para demostrar que utilizan este medio de transporte.

El diputado del PP en la Asamblea de Madrid Juan Peña Ochoa publicó este jueves un tuit etiquetando a sus compañeros de partido y citando a Mónica García a Isabel Díaz Ayuso y al PP de Madrid. El evento merecía que mucha gente se enterase.

La verdad es que la imagen nos recuerda a algo.

"El rey ocupando un vagón de metro él solo, kingspreading" https://t.co/I2w5xBaWc5 pic.twitter.com/Al99ZmZX4q — Tremending (@Tremending) October 17, 2018

En la foto, todos juntos, apretaditos y mirando a cámara, como un grupo de patitos que se despista de su madre y no se separan unos de otros ante la incertidumbre de lo desconocido. La duda es hacia donde se dirigían, porque el transporte público que más cerca queda de la Asamblea de Madrid es el cercanías…

Sabéis que a la asamblea de Madrid no llega el metro, sino el cercanías? https://t.co/eH62b6SfNM — Ika (@ikanian) June 9, 2022

Lo que no puede decirse de ninguna manera es que los altos cargos y representantes del PP no pisen el metro. Sin ir más lejos, mismamente durante la pandemia bajaron allí para inaugurar un dispensador de gel hidroalcohólico. Y tampoco se les puede recriminar que no tomen medidas para mejorar el suburbano. Hace un par de años, por ejemplo, pusieron la bandera de España en el rombo que señala la estación de Plaza de España.

Pese a todos los argumentos, viendo las respuestas al tuit de Juan Peña Ochoa, parece que han conseguido exactamente lo contrario de lo que pretendían:

Una docena de turistas postureando para la foto.

Deja de hacer el ridículo. — Gerardo Bartolome (@Gerar2Bartolome) June 9, 2022

Ven el Metro de Madrid como una atracción turística que usas un día y desprecias los 364 días siguientes. pic.twitter.com/p97jgQhQKx — Diego FS (@DiegoFSRB) June 9, 2022

¿Han bajado hasta el metro para hacerse una foto? ¿Avisaron al fotógrafo y al iluminador? ¿Se maquillaron para el gran evento?

El próximo reto es hacerse una foto en un barrio que esté más allá de la M-30 — Félix López-Rey (@FelixLopez_Rey) June 9, 2022

Es evidente que los diputados populares no cogen el Metro de Madrid nunca, si lo usaran habitualmente no tendrían que hacerse una foto para demostrarlo. — Diego FS (@DiegoFSRB) June 9, 2022

Cuando vas al parque de atracciones una vez al año con tus amigos y tienes que inmortalizar el momento. https://t.co/CJySEKmQHA — Joseca. (@joseca_jc) June 9, 2022

Efectivamente, ¡todo tan natural y espontáneo! 🤦‍♂️ — Más Madrid San Lorenzo de El Escorial (@MasSLEscorial) June 9, 2022

Tengo la cantidad total de cero dudas de que han cogido el Metro para la fotito, de una parada a la siguiente. Se les ve fuera de su zona es rarísima la foto, es como ver a un gato en mitad de un museo. https://t.co/1i7nQBLcAb — Cambios 🫒 (@Cambios__) June 9, 2022

¿Dónde vais todos/as juntos/as? Porque a la Asamblea no llega el metro. ¿Hay reparto de sobres por algún sitio? https://t.co/5iu15liWJW — Javier H. C. (@Abu_el_ladron) June 9, 2022

-Quedar para hacerse la foto.

-Hacerse la foto.

-Salir de ese antro de proletarios e inmigrantes sacudiéndote la americana temeroso de haber pillado algo.

-Pillar Uber pagado con dietas y a casita, que ya he cumplido por hoy. https://t.co/9FeEI1F4f6 — – DeiviTron – 💀- Summa Blasphemia -💀 (@Deivitron84) June 9, 2022