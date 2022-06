La hipocresía de las marcas que se promocionaban en 'Aquí no hay quien viva' explicada por Malena Alterio

Por Tremending

La actriz Malena Alterio, en su visita al programa de radio Buenismo Bien, ha aprovechado para contar varias anécdotas de cuando rodaba Aquí no hay quien viva. Los fans de esta popular serie se han quedado sorprendidos cuando la intérprete ha revelado que algunas marcas excluyeron a ciertos personajes de sus promociones debido a su condición física o sexual.

Bastante tremendo esto que cuenta Malena Alterio de 'Aquí no hay quien viva'. pic.twitter.com/lssxJxDP0d — Quique Peinado (@quiquepeinado) June 16, 2022

Alterio ha hecho alusión a una cadena de supermercados que se negó a que los personajes de Mauri y Fernando, encarnados por Luis Merlo y Fernando Navarro, apareciesen sujetando una de sus bolsas de la compra. Esta práctica en cuestión es conocida como "posicionamiento de producto". Se trata de una técnica publicitaria que consiste en introducir un producto en la narrativa de una película o serie.

Los vetos de los anunciantes no acaban aquí. Una marca de golosinas dijo que daba "mala imagen" que apareciese con uno de sus productos el actor Edu Aguirre, que por entonces era un menor con sobrepeso. Los usuarios de Twitter no han dudado en criticar la hipocresía de estas empresas que comenzaron a "cambiar de idea" con el éxito de la serie, tras alcanzar los nueve millones de espectadores.

Y asi todo. Asi q aprendamos a dar visitas y visualizaciones a quien las merezca. https://t.co/Mg6IH1WAVN — joana_persianas (@JoanaPersianas) June 17, 2022

Vaya, homofobia y gordofobia en las marcas. https://t.co/O94PyR782I — blandita ❤️‍🩹 (@ch3rryt4nk) June 17, 2022

Tremendo lo de la publi. Sí, habla de publi y de cómo eran (y son) las cosas. https://t.co/aggYlMM23S — Miguel Mateo (@MigueMateo26) June 17, 2022

Obviamente siempre lo que interesa cuando interesa https://t.co/Z3KTllhM5C — Leticia Sánchez (@LeticiaSnchez) June 16, 2022