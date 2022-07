Estamos ya en pleno julio, un mes donde abundan por doquier los festivales de música. Los hay para todos los gustos y en todos los lugares. Estamos acostumbrados a ver a gente de lo más variopinta asomarse por esos multitudinarios eventos. Incluso, personajes relevantes de la vida pública también se dejan caer para ver a sus cantantes favoritos y dejarse ver.

Sin embargo, es más complicado captar la presencia de grandes mandatarios. Pero la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, no es una política al uso. Este fin de semana ha acudido al Ruisrock Festival, uno de los festivales más longevos y con más solera del país escandinavo. La organización del propio festival ha difundido en sus redes sociales una fotografía de la mandataria, que ha sorprendido muy gratamente.

Lejos de la vestimenta formal con la que la vemos en reuniones políticas o en cumbres de la Unión Europea, Marin se vistió para la ocasión con unos pantalones vaqueros cortos, camiseta negra, chaqueta de cuero negra, botas negras y bolso cruzado. Un look que podría parecer demasiado forzado si no supiéramos que Marin afronta su vida fuera de los focos de la política de la forma más natural y normal que le permite su posición.

No es la primera vez que Marin se deja ver en público vestida de una forma similar. En una ocasión anterior, fue noticia porque fue objeto de un montaje. A la chaqueta de cuero que también portaba, alguien le colocó una camiseta de metal y un cinturón con balas que resultaron ser falsos.

Lo cierto es que tanto en esa ocasión como en esta, han sido muchos los tuiteros que han aplaudido la libertad y valentía de la primera ministra finlandesa para vestirse como prefiera y han comparado su buen gusto con el de otros mandatarios europeos:

Don't even try to pretend that your prime minister is anywhere near as effortlessly cool as Sanna Marin at Ruisrock Festival this weekend 🇫🇮 pic.twitter.com/D8FXay59Ea

— David Mac Dougall (@davidmacdougall) July 9, 2022