"Igual acamparon a la puerta e hicieron botellón": la misteriosa reseña negativa a un bar cerrado por vacaciones

¿Se imaginan que alguien les deja una reseña negativa de su negocio a pesar de estar cerrado por vacaciones y les atribuyen ofrecer unos productos que jamás han ofrecido? Eso es lo que ha pasado al bar El Tanque de Oro, que se ha encontrado un comentario negativo de una usuaria llamada Carmen María.

La cuenta aseguraba que los dueños del local habían reprochado a un grupo de clientes que uno de ellos no hubiera consumido nada: "Éramos un grupo de ocho personas, de las cuales solo consumimos siete, y se nos echó en cara de muy mala manera y con amenazas de echarnos".

Lo que parecía un mensaje muy negativo de una cliente ha acabado por convertirse en una incógnita después de la respuesta del propietario: "Estamos de vacaciones, no tenemos tortilla, dudo que los hechos que comentas sean en mi local".



Esto ha provocado que muchos internautas especulen sobre la reseña de Carmen María. ¿A quién iba dirigida? Aquí, algunas teorías.

No teníamos cafetería, era un almacén de materiales.

Si termina en xd no hay que hacerle ni caso

Me parece muy pero que muy mal que no se pueda dar like a la respuesta del dueño.

— VeídeSantEstevedelesRoures (@VeideSantEdR) August 24, 2022