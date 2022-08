Un tuitero expone con datos la decadencia de la tauromaquia y el tuit se hace viral: "Va a desaparecer porque no le gusta a casi nadie"

Captura de Twitter.

Por Tremending

La tauromaquia está viendo llegar su ocaso. Esta práctica tortuosa, que muchos quieren hacer pasar por arte, cada vez resulta menos atractiva para una sociedad que se manifiesta abiertamente intolerante contra el maltrato animal. El hundimiento del sector lo constatan los datos, así lo ha explicado un tuitero en un amplio y detallado hilo en el que ha expuesto la evolución del gremio en los últimos años.

Las grandes ferias taurinas intentan sacar a flote, aunque con poco éxito, la economía de los ganaderos y los empresarios. Cada vez son más los ayuntamientos que se plantean alternativas para dar uso a los ruedos, abandonados por el menguante número de corridas.

Escasez que no será por falta de respaldo de dinero público, ya que al menos el 40% de los ingresos de las ganaderías son directamente subvenciones: se calcula que se embolsan unos 500 millones de "paguitas" anuales. Así pues, la ruina de la tauromaquia es una cuestión de desfase generacional. Como explica el hilo que se ha hecho viral, los toros "van a desaparecer porque no le gustan a casi nadie".

Como está últimamente el lobby taurino un poco subidito creo que ha llegado la hora de darle un repaso al tema. Dicen que queremos prohibirlos. No, no hace falta. Van a desaparecer porque no le gustan a casi nadie y tengo pruebas. — Pombeitor (@Pombeitor) August 28, 2022

Visto el ruido que hacen cualquiera pensaría que tienen mucho público, aunque sean los que por ideología lo defienden pero no. En 2018-2019 sólo ha ido a algún tipo de festejo taurino el 8% de la población. 3 millones de personas. Hay más gente que escribe (8,7%) que taurinos. pic.twitter.com/OsXJR8e0GB — Pombeitor (@Pombeitor) August 28, 2022

La asistencia es ridícula comparada con opciones de ocio como los conciertos o museos pero además camufla la realidad porque incluye las novilladas y otros festejos populares. De hecho los eventos en plaza han descendido un 61% en 15 años (2007-2019)https://t.co/yCE7Oi7X7y pic.twitter.com/fTGN7fQ8U5 — Pombeitor (@Pombeitor) August 28, 2022

Pasó de de 3.651 "festejos" en plaza a 1.425 pero es que si nos vamos más atrás los datos son demoledores. No hay estadísticas tan claras pero igualmente analizando solo corridas en plaza. Pasó de estar sobre las 1.000 en los noventa a 565 en 2011, en 2019 fueron 356. pic.twitter.com/g0L2cV26JD — Pombeitor (@Pombeitor) August 28, 2022

Pero hay más, hay que hablar de dinero público. No ya de subvenciones, es que en 2014-2015 (de después no he encontrado datos) el 20% de las entradas eran directamente gratuitas. Eso por supuesto en plaza, en las capeas y encierros lo de ir de gratis es por descontado. pic.twitter.com/7XswBPPSKd — Pombeitor (@Pombeitor) August 28, 2022

Y aquí llega la sorpresa. Hemos hablado de la caída de la celebración de festejos. El público también a caído, hasta los taurins reconocen que no llenan las las plazas y que no es rentable. Lo normal sería que cada vez menos gente se dedique a esto pero no, al menos oficialmente. pic.twitter.com/GKmNEOy4m1 — Pombeitor (@Pombeitor) August 28, 2022

El número de ganaderías taurinas y profesionales del toreo se mantiene estable o incluso crece pese a que cada vez hay menos corridas y se venden menos animales ¿Cómo es posible? Para empezar inflando las estadísticas. Inscribiendo a gente que no trabaja en años. — Pombeitor (@Pombeitor) August 28, 2022

Manteniendo en el registro gente que no tiene una licencia vigente como pasó en 2018 cuando de 9723 inscritos sólo 5.497 podían trabajar. O con licencias sin uso. Las cifras de inscritos que no trabajan van del 80 al 92% dependiendo de la categoría. pic.twitter.com/cEwDyGaTlH — Pombeitor (@Pombeitor) August 28, 2022

Además la inmensa mayoría de los que llegan a trabajar no están en más de un par de festejos. Estamos hablando de gente que obviamente no vive de eso. De 751 toreros trabajan en más de 10 festejos 42 . De 319 rejoneadores 23. De 2579 novilleros trabajan 19. Se ve claro el juego. — Pombeitor (@Pombeitor) August 28, 2022

Se mantienen las estadísticas hinchadas artificialmente para poder usar el empleo creado y el peso económico como argumento para subvencionarles. Las ganaderías siguen el mismo patrón. Entre el 66 y el 76% de las ganaderías inscritas en 2018 no vendieron un solo toro de lidia. pic.twitter.com/tC7WFOLCtg — Pombeitor (@Pombeitor) August 28, 2022

Obviamente el negocio no es vender toros, son las subvenciones en forma de ayudas de la PAC y subvenciones del Estado y las CCAA. Al menos el 40% de los ingresos de las ganaderías son directamente subvenciones. Se calcula que reciben unos 500 millones anuales. No hay datos claros pic.twitter.com/TEPQs2pCzG — Pombeitor (@Pombeitor) August 28, 2022

Lo increíble es que luego retuercen los datos para decir cosas como que es el espectáculo más popular tras el futbol, que ocupan a 200.000 personas o que generan beneficios millonarios. Y no, populares son el cine, la lectura, el turismo cultural, los conciertos, el teatro.. pic.twitter.com/Qd20H3Zq5M — Pombeitor (@Pombeitor) August 28, 2022

Y el empleo que crean no sólo es ínfimo sino que nos cuesta una millonada. Son cuatro gatos ultra subvencionados. Millonarios que mantienen su estatus con pasta pública con el beneplácito de los que no van a los toros pero que los defienden por ideología.https://t.co/1gdHETi8p2 — Pombeitor (@Pombeitor) August 28, 2022

Si el asunto sigue la tendencia que se viene observando desde los años noventa y que ha empeorado en los últimos diez años, con una caída del 61% en el número de festejos taurinos organizados, la tauromaquia desaparecerá sin necesidad de prohibiciones. Las nuevas generaciones definitivamente no entienden qué tiene de artístico clavar banderillas y marear a un animal hasta su muerte mientras una cuadrilla grita de fondo "olé, olé".

Por ello, muchos tuiteros han celebrado los datos recogidos en el hilo:

No obstante, y hasta que desaparezcan por entero, las organizaciones animalistas seguirán movilizándose para poner fin a esta tradición aberrante y manchada de sangre.