"'Pretty Woman' es a Telecinco lo que Miguel Ángel Revilla a La Sexta": las reacciones a la enésima emisión de la película

Desde que en 1994 TVE la pasase por primera vez en abierto con una audiencia de más de nueve millones de espectadores, lo de poner Pretty Woman cada poco en la programación se ha convertido en una tradición más española que la paella o poner chiringuitos a Toni Cantó.

Para no perder la tradición, este lunes Telecinco volvió a emitirla.

¿Habrá una persona en este país que no haya visto Pretty Woman en la tele?

No hay mucho secreto, es una de esas cosas que lo petan en audiencia y al final los programadores abusan de ellas.

Cuando no saben qué poner, van y te lo cascan…

Porque por el mensaje ético no creo que sea…

Si pretty Woman es la película más machista que has visto, se dice y punto. pic.twitter.com/JUMFw7nC5b

El caso es que, como suele pasar, lo mejor de todo no ha sido la emisión sino las reacciones en Twitter. Esta es una pequeña muestra.

No me fio de la gente que no ve Pretty Woman cada vez que la ponen en la tele.

— La Vecina Rubia (@lavecinarubia) August 29, 2022