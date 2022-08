"Leonardo es como la MTV. Nada de mayores de 25": los tuiteros analizan la nueva ruptura sentimental de DiCaprio

Por Tremending

Algunas cosas cambian, pero también hay leyes físicas inalterables, como la ley de la gravedad, Toni Canto cambiando de partido cada cierto tiempo o Leonardo DiCaprio dejando a su pareja cuando esta llega los 25 años de edad.

Desde hace un tiempo se viene comentando este último fenómeno, incluso con gráficos. Hablamos de la teoría de que el actor no tiene novias que superen esa edad. El caso es que esto, que ya ha pasado más veces… parece que ha vuelto a repetirse.

Leonardo DiCaprio se separó de Camila Morrone que cumplió 25 años hace 2 meses (sería la octava novia consecutiva sub25), no puedo evitar pensar en Ricky Gervais en los Golden Globe 2020. pic.twitter.com/ATYpRYcRIr — Matias Reynoso (@MatiasReynoso_) August 31, 2022

Según ha publicado la revista People este martes, Di Caprio y su pareja, Camila Morrone, han roto su relación. ¿Adivinan su edad? 25 años. Y DiCaprio va por los 47.

abono joven di caprio

🤝🏻

con 26 ya eres muy vieja. — obsidian (@underthemystery) August 31, 2022

el 25 cumpleaños de las novias de leonardo dicaprio pic.twitter.com/w77xhha9hG — 𝐣𝐞𝐥𝐬𝐢𝐧𝟔𝟔𝟔 (@ivanjelsin) August 31, 2022

¿En serio? ¿De verdad la cosa puede ser tan burda?

A veces creo que Di Caprio lleva años de relación estable con alguna señora de su edad que trabaja en algo ajenoa la farándula y que las novias con plan renove a los 25 son actrices contratadas para mantener el meme y dar que hablar. Es que no puedes ser tan parodia de ti mismo. — Rocío, Galician indigenous (@Rocigaot) August 31, 2022

Ahora, igual el tenma no es como la gente se piensa.

Os habéis planteado que quizás son ellas las que al cumplir 25 años y madurar mínimamente no soportan al Di Caprio? — Eva Idle (@Evapulga) August 31, 2022

Veremos cuál es su próxima pareja, si es que alguna se anima con tales antecedentes…

Leonardo DiCaprio on his next date like pic.twitter.com/p30mkofEaP — Sadie Sink's Oscar (@Jaqssssss) August 30, 2022

Sea como sea, los tuiteros han querido comentar el curioso (o enfermizo) fenómeno.

dicaprio con sus novias cuando cumplen 25 años pic.twitter.com/dlzYlMIJGV — arnau (@arnauxsuescun) August 31, 2022

Leo DiCaprio le cortó a la novia que cumplió 25 en junio pic.twitter.com/I19oHF3AYv — Florencia María (@flortundis) August 30, 2022

Leonardo DiCaprio cuando sus novias pasan los 25 años. pic.twitter.com/A0JmqLNleD — Kevin't (@kevinfromthe90s) August 31, 2022

Leonardo Dicaprio when his girlfriends reach 25 years of age pic.twitter.com/4KOiUbIb5U — Stop Inventing S'V (@DayaJolieME) August 30, 2022

Leonardo es como la MTV. Nada de mayores de 25. pic.twitter.com/pWW7aZletb — laquintacolumna (@laquintacolumna) August 31, 2022

DiCaprio al amanecer del quinto lustro de su querida pic.twitter.com/Wo2mJAqulm — Jav 🍋 (@JMindfucked) August 31, 2022

lo de DiCaprio parece gracioso pero es bastante preocupante la verdad — luu (@_luuuja) August 31, 2022

como me veo con 26 años vs como me ve Leonardo DiCaprio pic.twitter.com/KuPkmhh3Hl — m🌿 (@itsmelowww) August 31, 2022

Ser novia de Leonardo DiCaprio es como tener un contrato por obra y servicio que sabes que va a finalizar cuando cumplas 25 https://t.co/7tiyE0JUPZ — Fernando de Córdoba 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@gamusino) August 31, 2022

Di Caprio cuando su novia cumple 25 años. pic.twitter.com/HYTYNQXNjL — Xesco Garí (@XescoGari) August 31, 2022

Un comportamiento bastante extraño que quizá explica por qué Rose optó por dejarle en fuera de la tabla aunque los dos entrasen perfectamente, como todo el mundo sabe.