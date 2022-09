Las emocionantes palabras de Serena Williams en su despedida que dan la vuelta al mundo

Por Tremending

Las palabras de la tenista Serena Williams en su despedida del tenis la han hecho todavía más grande: "No sería Serena si no existiese Venus", dijo en referencia a su hermana. "Gracias, Venus".

La tenista, que cayó derrotada ante Ajla Tomljanovic en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, no aludió a una retirada definitiva, aunque su decisión de dejar el tenis es clara.

"No sé, no estoy pensando en eso. Siempre me ha encantado Australia", afirmó sonriendo en la rueda de prensa posterior al partido.

Serena Williams también se mostró agradecida con sus padres y con el público durante una "carrera histórica", aunque dejó claro que ahora desea pasar más tiempo con su hija.