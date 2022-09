El emotivo recuerdo de Rudy Fernández a su padre tras la victoria en el Eurobasket: "Sé que nos ha echado una mano desde ahí arriba"

La selección española de baloncesto ha obtenido un título muy especial con el último Eurobasket. Porque si bien han acostumbrado al público a ganar medallas, esta última ha sido la más inesperada por todos.

"Me falta mi gran pilar, que es mi padre, y sé que nos ha echado una mano desde ahí arriba" – Rudy Fernández

También ha tenido un significado especial para su capitán, Rudy Fernández, quien si bien ha ganado varios títulos con el seleccionado español, es la primera vez que lo hace tras la muerte de su padre.

"Me falta mi gran pilar, que es mi padre, y sé que nos ha echado una mano desde ahí arriba", ha recordado Fernández tras la victoria.

No es la primera vez que un jugador de la selección de baloncesto le dedica un triunfo a uno de sus padres. Ocurrió con Felipe Reyes, tras la muerte de su padre, previo al Eurobasket de 2011, y con Ricky Rubio, quien dedicó a su madre fallecida la consecución del Mundial de baloncesto de 2019. También fue el caso del exentrenador Pepu Hernández, cuyo padre falleció en la víspera de la final del Mundial de 2006.

En la celebración tampoco faltó el recuerdo del capitán del equipo español a Sergio Llull, que se había perdido el torneo por lesión.

🗣 🇪🇸 Rudy Fernández: "Mi padre me decía: 'tienes que meter puntos. Y si no metes puntos, das asistencias. Y si no das asistencias, pues defiendes"

El padre de Rudy falleció en mayo. pic.twitter.com/p54ucGsUG9

