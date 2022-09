Ráfaga de críticas al desorbitado vídeo de un meteorólogo que cubre el huracán Ian: "Qué locura que los medios sigan permitiendo esto"

El huracán Ian continúa arrasando la península de Florida con vientos superiores a los 180 km/h. Los medios de Estados Unidos se han volcado para cubrir este fenómeno meteorológico.

Ante este tipo de escenarios, es habitual encontrarse a reporteros empapados, atrapados por la nieve o expuestos a temperaturas extremas. La llegada de Ian y las malas decisiones -corporativas o individuales- han dejado al meteorólogo Jim Cantore al borde de ser arrastrado por las fuertes rachas de viento.

En una emisión en la cadena The Weather Channel, el reportero trata de medir la velocidad del aire, cuando apenas puede moverse para resistir la potencia del viento y es sorprendido por una rama que impacta contra él. A tal punto llega el fragmento que el individuo necesita agarrarse a una señal para poder aguantar.

WATCH: Weatherman Jim Cantore is nearly blown away while reporting on Hurricane Ian pic.twitter.com/BKV90AFhxG

— BNO News (@BNONews) September 28, 2022