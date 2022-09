¡Por fin es viernes!

¡Además fin de mes!

Aquí os traemos el repaso a la actualidad con los mejores comentarios de los tuiteros, en Tremending Topic. Siempre intentándolo, pero nunca consiguiendo ser más irónicos que la propia realidad.

Siempre con las risas, pero sin perder la capacidad de emocionarnos con las pequeñas cosas.

Eso sí, a partir de ahora queremos que lo llaméis Don Tremending Topic.

Muchas noticias que comentar. La semana comenzó mal, con la victoria de Giorgia Meloni en Italia.

Así es, la ultraderecha volverá a gobernar en Italia. ¿Cómo ha podido suceder?

Madre mía, una señora que alaba a Mussolini en un partido de los herederos del dictador. ¿Dónde vamos a ir a parar?

Aunque no debe ser para tanto si en los periódicos y las teles les llaman "centro derecha".

Por otro lado, la NASA ha chocado una nave contra un asteroide para desviarlo.

THIS ONE IS FOR THE DINOSAURS

— DART the Asteroid Slayer (@DARTprobe) September 26, 2022